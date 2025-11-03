¡No drama! La Dra. Aisyah Dahlan explica las razones científicas detrás de los cambios en las expresiones faciales de las mujeres

Jacarta –Señoras, ¿alguna vez han notado que su expresión facial cambia rápidamente cuando habla con la persona con la que está hablando? ¿O incluso al recibir una llamada telefónica o trabajar? ¿Alguna vez te has dado cuenta de por qué nuestras caras suelen cambiar en cuestión de segundos o minutos?

Relacionado con el cambio expresiones faciales en las mujeres, el famoso doctor Dr. Aisyah Dahlan Responde las razones por las que las expresiones faciales de las mujeres pueden cambiar en cuestión de segundos. Explicó que la expresión de una mujer puede cambiar en cuestión de segundos, incluso en tan solo 10 segundos su expresión facial puede cambiar 6 veces.

«Esa mujer, y mucho menos 10 minutos, sólo 10 segundos, su cara cambió 6 veces. ¿Verdad? ‘Assalamualaikum’ (respondió con una cara sonriente) waalaikumsalam, ¿cómo estás, Jeng? (La expresión facial cambia a más curiosa) Ok, ya sabes, punto, veamos cuántas veces ha cambiado su cara, ¿no?», dijo, citado en un videoclip subido a la cuenta de TikTok. @dr.AisyahDahlan, martes 4 de noviembre de 2025.

No sólo eso, cuando llevan a los niños a conocer a sus superiores, las expresiones faciales de las mujeres pueden cambiar varias veces. Por ejemplo, al saludar muestra una sonrisa amistosa. Sin embargo, al mismo tiempo, su expresión puede cambiar cuando su hijo le tira la ropa mientras él habla. Al instante, su rostro mostró firmeza mientras reprendía al niño para que dejara de ponerse la ropa.

«Especialmente al traer a un niño pequeño a la casa del jefe, el líder ‘assalamualaikum señora’ su hijo tira de su ropa ‘shhh shh’ (la expresión facial cambia de recordarle al niño a sonreírle al líder) ‘shhh’ Es una mujer, cierto», dijo.

Lo mismo ocurre en casa, cuando estás cuidando a tus hijos y de repente te llama tu jefe. Al mismo tiempo, el niño comienza a subir escaleras o lugares más altos. El cambio de expresión fue claramente visible entre mantener un tono cortés al recibir una llamada telefónica y mostrar firmeza al amonestar al niño para que bajara inmediatamente.

«Estábamos en casa cuidando a los niños, de repente el líder llamó, ‘listo señor, vale señor’, eh, el niño está subiendo y bajando, ‘eh, eh, eh’, ‘sí, vale señor, sí, listo señor, mañana vengo señor, listo, señor’. Esa es muy mujer. ¿Entiende señora?», explicó.