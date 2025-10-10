No Doubt anuncia residencia para 2026 en el Sphere de Las Vegas

Después de los llamados para una gira de reunión luego de las destacadas actuaciones del año pasado en Coachella, No Doubt se está reuniendo nuevamente para una residencia en Sphere de Las Vegas, con seis espectáculos programados para 2026.

El grupo, formado por gwen stefaniTony Kanal, Tom Dumont y Adrian Young se dirigirán a Sin City para lo que se anuncia como un compromiso limitado de seis noches los días 6, 8, 9, 13, 15 y 16 de mayo.

«La oportunidad de crear una exposición en Sphere me emociona de una manera nueva», dice Stefani en un comunicado. «El lugar es único y moderno y nos abre una paleta visual completamente nueva para que seamos creativos. Hacerlo con No hay duda Se siente como retroceder en el tiempo para revivir nuestra historia y al mismo tiempo crear algo nuevo de una manera que nunca hubiéramos imaginado”.

No Doubt fue una de las actuaciones que acaparó los titulares de Coachella 2024 durante ambos fines de semana, marcando la primera vez que el grupo actuó juntos desde 2015. El cuarteto siguió a las reservas de Coachella con una actuación en el concierto benéfico FireAid en el Kia Forum de Los Ángeles a principios de enero.

La residencia de Sphere también marca la primera vez que un acto encabezado por una mujer encabezará el lugar, ya que artistas anteriores han incluido a Dead & Co., U2, Eagles, Anyma y Backstreet Boys. Sería un regreso al Strip para Stefani, quien organizó su propia residencia “Just a Girl: Las Vegas” en el Teatro Zappos en 2018. Esos espectáculos debían concluir en mayo de 2020, pero ocho se pospusieron debido a la pandemia y se reprogramaron para el año siguiente.

En cuanto a cualquier indicio de nueva música de No Doubt, la banda no ha indicado que regresarán al estudio para grabar la continuación de su último álbum, “Push and Shove” de 2012. Durante una entrevista con Nylon Después de sus actuaciones en Coachella, Stefani dijo que está «abierta a cualquier cosa». “Bueno, no tengo una bola de cristal”, dijo. «La mayoría de las cosas me han sorprendido en la vida. Una de las cosas que he aprendido es a estar presente en el momento y tratar de absorber lo que sucede a mi alrededor en lugar de mirar hacia adelante».

Preventa La residencia de No Doubt’s Sphere comienza el 15 de octubre a las 10 a. m., hora del Pacífico. Los boletos generales estarán disponibles a partir del 17 de octubre a las 10 a.m. PT en Ticketmaster.