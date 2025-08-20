No dispuesto a ser examinado durante mucho tiempo en la Policía de Metro, Roy Suryo: Maghrib dijo adiós

Yakarta, Viva – Ex Ministro de Jóvenes y Deportes, así como expertos en telemática, Roy Suryosometerse inspección De Polda Metro Jaya Con respecto al presunto informe de la calumnia del diploma falso del presidente Joko Widodo, que ha estado en una investigación.

Este fue su primer examen como testigo en la investigación. Anteriormente, Roy había sido examinado en la investigación. Todavía no se examinó, Roy había dicho que quería irse a casa antes del atardecer. No quería ser examinado más de esa hora.

«Solo hasta Maghrib. Si Maghrib no ha terminado, no está terminado, nos despedimos. Por favor, programado nuevamente», dijo Roy en la sede de la Policía Regional de Metro Jaya, el miércoles de 2025.

Foto de Roy Suryo Foto : Viva.co.id/foe Peace Simbolon

En lugar de deprimirse visible, Roy en realidad parecía estar llena de confianza en someterse al examen de hoy. Roy incluso se mencionó se informa a sí mismo tonto y lleno de errores.

«Así que hoy no traje nada porque de hecho esto debería no ser nada. Así que un informe es incorrecto, un informe tonto, muchos errores», dijo.

Además de Roy, los investigadores también examinaron hoy Kurnia Tri Royani y Rizal Fadillah. El abogado de Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, dijo que este examen se convirtió en el primero después de que el caso oficial salió a la etapa de investigación.

«Este es el primer examen en el nivel de investigación. Anteriormente se había examinado en el nivel de investigación», dijo Ahmad Khozinudin.

El caso sobresalía después de que Roy Suryo junto con varias fiestas demandaron la autenticidad del diploma de licenciatura. Brillo De la Facultad de Forestal, Universidad Gadjah Mada. Acusaron el diploma ilegal.

El informe de Jokowi a la Policía Metropolitana de Yakarta el 30 de abril de 2025 inmediatamente rodó rápidamente. La policía planteó el estado del caso de la investigación a la investigación después de encontrar los supuestos elementos penales de calumnia y difamación.

En total había 12 personas incluidas en la lista informada, incluidos Roy Suryo, Abraham Samad, Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, Tifauzia Tyassuma y varios otros nombres.

En el proceso de investigación, Jokowi ha sido examinado dos veces. El primer examen se llevó a cabo en la Policía Metropolitana de Yakarta, mientras que el segundo tuvo lugar en la Policía de Surakarta. Durante el examen, los investigadores confiscaron la escuela secundaria de Jokowi y el diploma S1 para ser probados por su autenticidad en el laboratorio forense.