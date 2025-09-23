No dispuesto a asistir a la mediación, Ridwan Kamil no quiere ser pacífico con Lisa Mariana

Yakarta, Viva – Ex Gobernador de West Java, Ridwan KamilCiertamente no asistirá mediación con una celebridad Lisa Mariana Facilitado por la Agencia de Investigación Penal de la Policía Nacional hoy, martes 23 de septiembre de 2025.

Leer también: Ridwan Kamil y Lisa Mariana se conocieron para la mediación de hoy, potencialmente un punto muerto por …



En lugar de asistir, el hombre que conoce familiarmente RK solo envió a su equipo legal. Esta decisión también es una fuerte señal de que el camino de la paz está realmente cerrado.

«Representado para nosotros el equipo legal», dijo Muslim Jaya como abogado Ridwan Kamil.

Leer también: Prueba de chat y videollamadas Lisa-Ridwan Kamil Jueces rechazados





Lisa Mariana y Ridwan Kamil.

Los musulmanes enfatizaron que sus clientes optaron por respetar el proceso legal en lugar de tomar la reconciliación. Según él, la acusación de Lisa Mariana tuvo un gran impacto en la persona a la carrera política de Ridwan Kamil.

Leer también: Ridwan Kamil es reacio a ser pacífico con Lisa Mariana



«Debe haber un efecto disuasorio. El impacto de la difamación por LM es extraordinario», dijo.

A diferencia de Ridwan Kamil, se cree que Lisa Mariana está presente. Su abogado, John Boy Nababan, afirmó que su cliente había recibido una carta de invitación oficial de Policía de investigación criminal y listo para seguir la mediación.

Para tener en cuenta, este caso comenzó cuando Ridwan Kamil informó a Lisa Mariana el 11 de abril de 2025. Acusó a Lisa de llevar a cabo difamación a través de cargas en las redes sociales. El informe se registró con el número LP/B/174/IV/2025/SPKT/Bareskrim Polri.

El artículo utilizado es la ley de información y transacción electrónica (ITE) y el artículo de difamación en el Código Penal. La prueba de ADN en sí se realizó el 7 de agosto de 2025 en el Edificio de Investigación Penal de la Policía que involucra a los Pusdokkes de la Policía Nacional.

Las muestras de sangre y saliva de Ridwan Kamil, Lisa Mariana, y los hijos de CA fueron tomados y los resultados no salieron ningún rival. Para tener en cuenta, el Cuerpo de Bhayangkara confirmó que el informe del vicepresidente del Partido del Grupo Karya (Golkar), Ridwan Kamil contra Lisa Mariana. Ayu Aulia se acercó a la investigación.

«Ya es un estado de investigación», dijo el Director de la Ley Criminal de la Agencia de Investigación Penal de la Policía Nacional, General de Brigada Himawan Bayu Aji, miércoles 21 de mayo de 2025.