No digas que el otro tiene envidia.

Jacarta – Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Purbaya Yudhi Sadewa declaró que tomaría una decisión sobre la propuesta para ayudar a renovar el internado islámico Al Khoziny (Ponpes) con el presupuesto de ingresos y gastos del Estado (Presupuesto público) después de revisar la propuesta de presentación.

Hasta el momento Purbaya admite que no ha leído los detalles de la propuesta.

«No lo sé, no he visto la propuesta», dijo Purbaya, en la Dirección General de Impuestos (DJP) del Ministerio de Finanzas, Yakarta, el miércoles.

Se alertó con equipo pesado para ayudar a evacuar a las víctimas de los escombros en el internado de Al Khoziny

Purbaya había dicho anteriormente que estudiaría propuestas para ayudar en la reconstrucción. Internado islámico Al Khoziny que se derrumbó. Pero después de eso, dijo Purbaya, recibió un mensaje de no aceptar la propuesta.

«No, dijo. Otros se pondrán celosos», dijo Purbaya, explicando el contenido del mensaje que recibió sin mencionar el nombre del remitente.

Aun así, Purbaya afirmó que él mismo continuaría revisando los detalles de la propuesta después de recibir la propuesta presentada.

«No sé qué es mejor. Pero cuando vea la propuesta podré decidir», afirmó también.

Anteriormente, el Ministro Coordinador para el Empoderamiento Comunitario (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar o Cak Imin, declaró que el gobierno necesitaba ayudar a reconstruir el colapsado internado islámico Al Khoziny utilizando la APBN.

Según él, el uso del presupuesto estatal en este caso se realizó con el objetivo de crear una sensación de seguridad y comodidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Respecto del dictamen que señala que el gobierno debe priorizar aspectos de aplicación de la ley por presunta negligencia de determinadas partes, el Ministro Coordinador de la PM alienta esfuerzos para resolver este asunto mientras se continúa con el proceso para ayudar a los estudiantes que son víctimas.

«Nuestros hijos son nuestra generación joven. Entonces, en cuanto a errores o negligencias, ese es otro proceso que es bienvenido a continuar, pero está el hecho de que nuestras generaciones están participando en aprendizajes que deben ser protegidos, ese es el significado de la presencia del Estado», enfatizó.

Además, el Ministro Coordinador del PM explicó que el uso de la Presupuesto Presupuestario en este caso es necesario para que el proceso de tramitación sea más rápido.

También dijo que el presidente Prabowo Subianto prestó gran atención a los internados islámicos del país, que ya eran un elemento importante de la sociedad incluso antes de la independencia de Indonesia. (Hormiga)