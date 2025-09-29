No difundió el rumor sobre el angustiante incidente de Karur Stampede: Tamil Nadu CM







El primer ministro de Tamil Nadu, MK Stalin, advirtió el lunes contra la difusión de rumores en las redes sociales sobre el angustiante incidente de estampida en Karur.

La muerte de 41 personas en el trágico incidente el 27 de septiembre fue muy triste y las víctimas del incidente no deberían ser vistas como las que pertenecen a un partido en particular, sino que deberían ser vistos como compañeros tamiles, dijo.

«Lo que sucedió en Karur fue una gran tragedia. Mi corazón es pesado debido a la gran tristeza. Después de movilizar a la administración del distrito inmediatamente después de recibir la información, no pude permanecer en Chennai. Me apresuré a Karur para consolar a las víctimas». » Primer ministro Dicho en un mensaje de video publicado en su sitio oficial de ‘X’.

Al afirmar que ha estado viendo las publicaciones en las redes sociales, Stalin dijo que era triste que algunas personas difundieran los rumores sobre el incidente o incluso se entregaran a la calumnia.

«No difundiran rumores, no calumnias en las redes sociales sobre la tragedia en Karur. Todos deberían comportarse de manera responsable», dijo el primer ministro.

«Fue una tragedia que nunca antes había sucedido; una que no debería volver a suceder. Las escenas que vi cuando fui al hospital en persona todavía están frente a mí. Mi corazón es pesado debido al dolor», dijo Stalin en su dirección de video a la gente.

Recordó que su gobierno había anunciado un ex gratia de Rs 10 lakh cada uno a las familias del difunto y lo estaba proporcionando. El gobierno constituía una comisión de investigación de una persona bajo ex juez, Juez Aruna Jagatheesan En el incidente y se tomarán medidas adicionales en función del informe de la Comisión.

«Estoy viendo los rumores y las falsas noticias propagadas por algunas personas en las redes sociales. Ningún líder del partido político querrá que sus trabajadores o civiles inocentes mueran. En este incidente, independientemente de la afiliación del partido, los fallecidos me pertenecen, son nuestros hermanos tamiles», dijo.

Por lo tanto, en esta situación de tristeza y dolor, las personas deben abstenerse de noticias irresponsables y maliciosas, instó el CM.

Era el deber del gobierno formular las normas y regulaciones sobre cómo los partidos políticos y las organizaciones públicas deberían realizar tales eventos en el futuro. Por lo tanto, después de recibir el informe de la Comisión, formularía las normas y reglamentos en consulta con todos los partidos políticos y sociedades civiles, dijo Stalin y exudaba la esperanza de que todos cooperen.

«Vidas humanas están por encima de todo. Solicito a todos que dejen de lado sus posiciones políticas, conflictos políticos, animosidad personal y piense en el bienestar de las personas. Es deber de todos nosotros evitar que tales incidentes vuelvan a ocurrir «, dijo.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su discreción absoluta por cualquier motivo.





Fuente