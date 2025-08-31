¡No despedido! Sahroni, Nafa Urbach a Uya Kuya solo se desactivó de los miembros del DPR

Yakarta, Viva -La ola de disturbios públicos que estalló después de la manifestación el 28 de agosto de 2025 tuvo un impacto directo en varios nombres políticos de celebridades en el Parlamento.

Leer también: La casa fue saqueada por las masas, Astrid Kuya Bangkit Jasa Uya para ayudar a las víctimas de Tpo



Cuatro Miembro de DPR RI de dos partes diferentes ahora es oficial desactivado por sus respectivas fiestas. Ellos son Ahmad Sahroni Y Nafa Urbach del Partido Nasdem, así como Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio y el principal alias solar Vas a del Partido Nacional del Mandato (PAN). Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

El primer paso provino de la sartén DPP que desactivó dos de sus cuadros, Eko Patrio y Uya Kuya, a partir del 1 de septiembre de 2025. El vicepresidente de Pan, Viva Yoga Mauladi, dijo que esta decisión se tomó después de examinar la dinámica política después de la manifestación.

Leer también: Eko Patrio y Uya Kuya fueron desactivados de los miembros de la facción Pan DPR



«Al observar la dinámica y los desarrollos actuales, el DPP Pan decidió desactivar a mi hermano Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) y a mi hermano Surya Utama (Uya Kuya) como miembro del Parlamento Indonesio de la Facción Pan DPR, a partir del lunes 1 de septiembre de 2025», dijo.

Ahmad Sahroni y Nafa Urbach

Leer también: El Jefe RW llama a la casa de Uya Kuya que ha estado vacía durante mucho tiempo



No es muy diferente, el DPP del Partido Nasdem también tomó un puesto firme de sus dos cuadros. El presidente de Nasdem, Surya Paloh, en un comunicado de prensa oficial el domingo 31 de agosto de 2025, firmó una decisión conjunta, el general Hermawi F Taslim para desactivar a Ahmad Sahroni y Nafa Urbach.

«De hecho, las aspiraciones de la comunidad deben seguir siendo la referencia principal en la lucha del Partido Nasdem», escribió Surya Paloh. Agregó que se tomó esta decisión para mantener el espíritu del partido y garantizar que la lucha permanezca en línea con el espíritu de las personas.

Solo desactivado no siendo despedido

Sin embargo, el estado de los cuatro nombres no es el despido. En el sistema político indonesio, el término «desactivado» no está regulado en la ley MD3, sino en la práctica interna del partido. Es decir, siguen siendo miembros del parlamento indonesio legalmente, solo la función política y la posición en la facción se congelan temporalmente.

A diferencia del recuerdo o el cambio intermitente (PAW), que realmente puso fin al término de la oficina de un miembro del DPR, Inactive solo se limitaba a la congelación. En otras palabras, los escaños de Sahroni, Nafa, EKO y UYA siguen siendo válidos en el Parlamento hasta que haya una decisión de la parte de presentar un proceso oficial de PAW.