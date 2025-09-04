¡No despedido! Conductor Rantis Brimob Pelindas Ojol hasta la muerte solo degradado 7 años

Yakarta, Viva – Bripka Rohmat fue prohibido por PTDH Demosi 7 años por la Comisión Nacional del Código de Ética (KKEP).

Leer también: Traído a la detención, Nadiem Makarim confió condolencias para que Ojol fuera atropellado por Rantis



«Demosi Mutación de 7 años Según el Departamento de Involucradores de la Policía Nacional», dijo el presidente del Consejo de la Sesión Kkep, el jueves 4 de septiembre de 2025.

Preocupado es conocido conductor vehículo táctico (Rantis) Brote quien atropelló un taxista de motocicleta en línea (ojol) Affan kurniawan Hasta que murió durante la manifestación, terminó en el caos a fines de agosto de 2025.

Leer también: Kakorlantas se reúne con la comunidad de Ojol, recuerde la seguridad en el camino





Bripka Rohmat, un conductor del conductor de Rantis Pelindas Ojol

Sus acciones se llaman un acto despreciable. Además de la manifestación, también fue sentenciado a ubicarse en un lugar especial (Patsus). También tiene la obligación de disculparse verbalmente ante el Panel de Jueces Kkep y escrito al Liderazgo de la Policía Nacional.

Leer también: RESPUESTOS DE DERECHOS HUMANOS Las Naciones Unidas Insistencia en presuntas violaciones de los derechos humanos en una manifestación



Se sabe que el conductor de OJOL llamado Affan Kurniawan, asesinado después de que Tail fuera golpeado y luego atropellado por Rantis Brimob Car. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos. Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados.

Polda Metro Jaya reveló los nombres de siete miembros que estaban en el vehículo táctico Brimob. Los siete ciertamente son procesados ​​oficialmente por la división profesional y la seguridad de la Policía Nacional.

Los siete son Kompol Cosmas Ka Gae, Aipda M. Rohyani, Bripka Rohmat, Brigadier Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi y Baraka Yohanes David.

La propia División de Seguridad PolRI dijo que se demostró que viola el Código de Ética Profesional POLRI. Esto fue dicho por el jefe de la Policía Nacional Divpropam, Inspector General de Policía Abdul Karim. Fueron colocados durante 20 días en una colocación especial (Patsus).

«Se han demostrado que siete presuntos infractores violan el código de ética de la profesión policial», dijo Abdul Karim.

Patsus tiene como objetivo explorar el caso intensivo de la muerte de Affan. Entonces se decidirá relacionado con el castigo ético por sus violaciones.

«Si bien esta sustancia aún está bajo examen y aclaración. Aclaración, solicitaremos información no solo sospecha sino también de testigos oculares», dijo.