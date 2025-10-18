No deshonres a tu familia, estudia religión nuevamente

Jacarta – Las redes sociales se sorprendieron por las emotivas publicaciones de Erin Taulanyesposa de un músico y comediante André Taulany. En su declaración en Instagram, Erin pareció no contenerse más y optó por abrir la voz después de permanecer en silencio durante mucho tiempo ante las acusaciones indirectas que la atacaban.

Erin admite que ha optado por mantener la salud mental de sus tres hijos, que ahora son adolescentes, en lugar de responder a las calumnias que circulan en el público. Sintió que había sido calumniada durante demasiado tiempo como una esposa «antagónica, hedonista y derrochadora».

«Todo este tiempo he guardado silencio únicamente para proteger la salud mental y la psicología de tres niños que están creciendo y son adolescentes. Tengo que cuidarlos, tengo que amarlos», escribió Erin en su cuenta personal de Instagram.

Erin enfatizó que su silencio no significaba derrota, sino más bien una forma de paciencia por parte de una madre que quería proteger a su familia de la atención negativa del público. También se refirió a la demanda judicial que, según dijo, había sido rechazada tres veces por el tribunal y consideró que esto era una prueba de que las acusaciones en su contra eran infundadas.



André Taulany y Erin Taulany

«Los espectadores e internautas indonesios pueden pensar por qué la demanda fue rechazada tres veces. La decisión de la agencia oficial, ya saben, no se limita a examinar y decidir los casos basándose en el derecho procesal aplicable», continuó Erin.

La cosa no terminó ahí, Erin también satirizó a aquellos que se consideraba que estaban exponiendo la desgracia de su propia familia en las redes sociales. Consideró que esta acción equivalía a humillarse a uno mismo y, al mismo tiempo, le recordó que debía aprender más sobre religión y autointrospección.

«Quien expone la desgracia de su familia es lo mismo que expone su propia desgracia. El señor Haji dijo, estudien religión de nuevo para no extraviarse, no sigan buscando el mundo mundano», escribió en tono firme.

La carga de Erin inmediatamente llamó la atención del público y provocó varias reacciones entre los internautas. Algunos apoyaron la decisión de Erin de finalmente hablar después de un largo silencio, pero muchos también pensaron que su declaración era demasiado atrevida.

Al cerrar su carga, Erin dio una fuerte advertencia. Dijo que tenía pruebas contundentes de supuesta traición por parte de otras partes y que estaba dispuesto a revelarlo todo si él y sus hijos continuaban siendo acosados.