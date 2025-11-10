¡No deseche los paquetes sin cuidado! Sus datos personales pueden ser utilizados indebidamente

Jacarta – Un aumento en la actividad compras en línea En Indonesia, el volumen de entregas de paquetes ha aumentado rápidamente en los últimos años.

Sin embargo, a pesar de la facilidad de las transacciones digitales y de los servicios de entrega cada vez más rápidos, todavía hay muchas personas que no son conscientes de los nuevos riesgos que han surgido, en particular las filtraciones. datos personales y aumentando desperdiciar embalaje.

«La etiqueta de envío adjunta al paquete contiene información personal o datos como nombre, número de teléfono y dirección completa. Si se desecha sin eliminar, estos datos corren el riesgo de ser utilizados indebidamente. Por otro lado, aumentar el volumen de envío también significa aumentar el desperdicio de embalaje», dijo la directora principal de Titipan Kilat, Yulina Hastuti, el lunes 10 de noviembre de 2025.

Por este motivo, se suele mencionar a las empresas de servicios logísticos. Tiki Comparte tres consejos sencillos para desarrollar un “hábito de envío inteligente”: hábitos inteligentes en la recepción y gestión de paquetes:

1. Quitar o arrancar piezas resí que contenga su nombre, dirección y número de teléfono antes de desechar el embalaje

Los recibos o etiquetas de envío son una fuente de información personal que a menudo se pasa por alto. Al eliminar o destruir esta sección, los consumidores pueden evitar un posible uso indebido de los datos por parte de partes irresponsables.

2. Reutilizar envases usados ​​y apoyar el uso de envases respetuosos con el medio ambiente

Muchos paquetes como el cartón, el plástico de burbujas o el papel film aún se pueden reutilizar si están en buenas condiciones. Asegúrese de quitar la etiqueta anterior o cubrirla con cinta nueva antes de usarla.

Tiki fomenta el hábito de “Reutilizar antes de tirar”, que no sólo ahorra costes sino que también ayuda a reducir los residuos de envases.

3. Separar los residuos de envases y enviarlos al centro de reciclaje.

El cartón, el plástico y la cinta adhesiva tienen diferentes métodos de manipulación para que puedan reciclarse adecuadamente.

Servicios de mensajería Tiki o Express.

Los envases de papel deben almacenarse en condiciones secas, mientras que los envases de plástico se pueden recoger y enviar a los bancos de residuos o puntos de reciclaje de cada ciudad.

Eso no es todo. Tiki también aplica múltiples capas de protección, desde tecnología de cifrado, autenticación en capas hasta monitoreo del sistema en tiempo real, para garantizar que los datos de los clientes permanezcan seguros.