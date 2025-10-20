No depositar dinero local en los bancos de Yakarta, dejar que la economía local sobreviva

Jacarta – Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Antiguo Yudhi Sadewa recordó a los gobiernos regionales que no coloquen fondos del Presupuesto de Ingresos y Gastos Regionales (APBD) en los bancos de Yakarta. Él cree que este hábito en realidad impide que circule el dinero regional y obstaculiza el crecimiento económico local.

En reuniones de coordinación de control inflación regiones, lunes 20 de octubre de 2025, Purbaya destacó la práctica de varias regiones de acumular dinero en el Banco Central de Desarrollo, como por ejemplo Banco de Yakarta. Destacó que los fondos regionales deben seguir circulando en sus respectivas regiones para que puedan utilizarse para fomentar la actividad económica comunitaria.

«Eso escuché antes al señor Tito (Ministro del Interior) dijo, el dinero se ahorra hasta fin de año, señor, ¿no? Porque los contratistas pagan a final de año, ¿no? Pero dijo que la región lo puso en el Banco Central de Desarrollo como en Yakarta, el Bank Jakarta. «Ésa es un área donde no hay dinero», dijo Purbaya, citado por YouTube del Ministerio del Interior de Indonesia.

Según él, colocar fondos en el banco central significa que los bancos regionales no tienen suficiente liquidez para distribuir préstamos a los empresarios locales. Esta condición obstaculiza el funcionamiento de la economía a nivel regional, aunque el objetivo principal de las transferencias a las regiones es estimular la economía de la comunidad local.

«Los bancos no pueden circular, no pueden prestar allí. Porque incluso si no lo gastas, deja el dinero en la región, para que el banco regional pueda distribuirlo a los empresarios o empresarios de la zona», dijo Purbaya.

Purbaya destacó que la circulación de dinero en las regiones es la clave para mantener la vitalidad de la economía regional. Él cree que los gobiernos regionales deben mejorar inmediatamente el desempeño de los bancos regionales para que puedan convertirse en una fuerza impulsora de la economía local.

«Si el banco regional no es lo suficientemente bueno, hay que arreglarlo para que su desempeño sea mejor. Si no, el banco regional no podrá respirar», dijo Purbaya.

El Ministro de Hacienda también mencionó que un fenómeno similar ocurrió a nivel central. Admitió que hubo acusaciones del público de que el dinero del gobierno central se guardaba en forma de depósitos en bancos comerciales para ciertos fines. Sin embargo, confirmó que rastrearía y examinaría la fuente y los motivos de la colocación de los fondos.