¡No dejes que sea difícil, eres feliz!

Yakarta, Viva – Jefe de gabinete presidencial (KSP), Muhammad Qodari Recordado para oficina El país no muestra riqueza o flexión. De hecho, exhibió solo usando relojes de marca Seiko.

Leer también: Palacio Advertencia de extorsión en sppg: la calidad de la nutrición y los alimentos pueden disminuir



Según él, como oficina pública, no pueden estar de moda de lujo o de moda o flexión.

«Y la vigilancia de Seiko. No puede estar flexionando. Por lo tanto, los funcionarios públicos, la gente no quieren ser lujosos. Debido a que el presupuesto es del dinero del estado. Bueno, el dinero del estado de los impuestos públicos. No dejes que la cueva (la comunidad) tenga dificultades, te diviertes», dijo Qodari a los periodistas en su oficina el lunes 2225 de septiembre.

Leer también: KSP no quiere que la comunidad sea el valor del gobierno y sordo de Prabowo, esta es la razón





Las placas civiles eléctricas virales Hyundai Genesis G80 usan estrobos

Qodari también mencionó el uso del uso Estrobos. Admitió que rara vez usaba estribas cuando viajaba fuera de la oficina, excepto en un estado urgente.

Leer también: Palacio: ASN salario aumenta hasta que la Policía Nacional de Indonesia no se puede determinar este año



«Yo mismo desde hace algún tiempo dije que dejé de usarlo patwal. Eh, no Patwal, forajin ¿Sí? Use automovilistas. Entonces, antes de que esto fuera lanzado, M Qodari había implementado. Todavía hay un auto Walpri. Solo en ciertas condiciones usando estroboscópico. Si, por ejemplo, tienes que seguir una reunión y otros. El resto, no usado «, dijo.

Anteriormente, el inspector general del inspector de Polri Kakorlantas, Agus Suryonuroho, anunció la congelación del uso de estribas y sirenas en los automóviles Patwal. Esta política fue tomada después de que su partido recibió muchas quejas públicas, especialmente a través de las redes sociales.

«Estoy congelando el uso de las voces para escolta. Muchas personas están perturbadas, especialmente si el tráfico es sólido. Por lo tanto, estamos evaluando. De hecho, hay reglas cuando se pueden usar sirenas, pero por ahora es mejor detenerse primero», dijo Agus en la sede de la Policía Nacional, South Yakarta, viernes 19 de septiembre, 2025.



Viva Automotive: CAR Use Stropo en la carretera de peaje Foto : Captura de pantalla de Instagram @FACKS.JAKARTA

AGUS también agregó que las aspiraciones de la comunidad, incluida la generación más joven, fueron consideraciones importantes en la evaluación. «Mientras nos congelamos, espero que ya no necesitemos usar ‘Tot Tot’. ¿De acuerdo?» Añadió.