¡No dejes que más víctimas!

Bandung, Viva – En el medio de la atmósfera demostración que tuvo lugar en Bandung el lunes por la noche, 1 de septiembre de 2025, la familia del artista Chika Jessica Ven a sentir el amargo impacto. Su sobrino se convirtió víctima La paliza de los agentes de policía sospechaba que se equivocaban cuando las autoridades intentaron disolver las masas.

A través de cargas en la historia de Instagram, Chika cuenta claramente cómo ocurrió el incidente. No pudo contener la ira cuando conocía al sobrino que no participó en la acción era en realidad una víctima de violencia. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Anoche en Bandung, mi sobrino se convirtió en víctima de la paliza de la policía. Donde la policía estaba persiguiendo a los manifestantes que corrían al azar», escribió Chika, citado el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Chika explicó que durante el incidente, su sobrino acababa de regresar del trabajo y se detuvo brevemente en un carrito de tofu redondo. Sin embargo, en lugar de regresar a casa de manera segura, las autoridades lo arrastraron y lo golpearon.

«La posición de mi sobrina acaba de regresar del trabajo y estaba bocadillos en un carro redondo de tofu y guardó silencio. Pero de repente arrastró y golpeó su cabeza por la policía», continuó.

Irónicamente, el incidente ocurrió frente a su amigo que intentó explicar que no eran parte de los manifestantes. Pero la advertencia fue ignorada.

«Incluso sus amigos han gritado: ‘Este es un empleado, señor, solo regresó del trabajo’, pero su amigo también se unió al golpe de la policía», dijo Chika.

Como resultado del incidente, el sobrino de Chika sufrió trauma severo y heridas físicas. La familia decidió prohibirlo temporalmente.

«Mi sobrino fue traumatizado de inmediato y hoy la familia no le permitimos trabajar porque su cuerpo estaba enfermo porque fue arrastrado y su cabeza estaba magullada por dentro. Hasta que algo inesperado le sucedió a nuestro hermano», dijo Chika Jessica.

Este incidente se suma a la duración de la lista de críticas al aparato que se considera que actúan represivamente sin ver la situación. Pero detrás de su ira, Chika todavía resbaló oraciones y espera que la nación se recupere inmediatamente de la acalorada situación. Cuando se conoció en el área de Mampang, el sur de Yakarta, Chika enfatizó la importancia de la unidad.

«Sí, espero que EH Indonesia se recupere rápidamente, rápidamente propicio para que todo esté bien rápidamente, no hay víctimas, no hay elementos que quieran rompernos. Vamos, estamos unidos nuevamente y eso es todo.

Cuando se le preguntó con más detalle sobre la cronología, Chika decidió no extender la discusión.

«Dije que no quería pasar demasiado tiempo cuando el problema», concluyó.

Hasta ahora, la policía no ha dado una declaración oficial sobre el incidente de que Befell Chika Jessica sobrino.