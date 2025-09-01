No dejes que los jinetes hagan que el país se enoje

Yakarta, Viva – La viceministra del Marshal de Defensa Madya Tni (Ret.) Donny Ermawan dijo que estaba preocupado por la condición de varios territorios indonesios que fueron devastados por manifestaciones. Hizo hincapié en que las acciones de la anarquía no podían ser toleradas.

Leer también: Tni niega hacer ‘cipkon’ deja que la acción de demostración se convierta en anarquista



«Nos preocupa que ver las condiciones durante los últimos días de que esta Ley de Anarquía en realidad no se puede tolerar», dijo Donny a periodistas en el complejo del Parlamento en Senayan, Yakarta, lunes 1 de septiembre de 2025.



La masa de manifestaciones quemó los activos del edificio perteneciente al MPR RI en la ciudad de Bandung

Leer también: Anteriormente, los partidarios de 02 intransigentes, ahora Desta criticaron la actuación de Prabowo: ¡Tengo derecho a ver!



Donny agregó que el presidente Prabowo Subianto ha invitado a la gente a expresar sus aspiraciones de manera ordenada de acuerdo con los mecanismos existentes.

«El Sr. Presidente dijo que transmite las aspiraciones puras al DPR o a los ministerios e instituciones. Por favor, transmita con el mecanismo existente», dijo.

Leer también: Conocer al vicepresidente Gibran, representantes de OJOL se destacaron debido a la elegante chaqueta y los zapatos de aire Jordan



Para esto, Donny apeló al público que permaneciera consciente de quienes viajan en manifestaciones.

“Pero no continúe presentando la presentación y cause las acciones anarquistaque para dañar las instalaciones públicas, ingrese a una casa privada y amenazar a una persona por persona «, dijo Donny.

«Sí, esperamos una vez más al público, despertemos juntos. No dejen que el piloto que hará este país caótico. Nos dejamos dar una oportunidad. Luchemos juntos», continuó.

El presidente Prabowo Subianto enfatizó anteriormente que el estado respetaba y estaba abierto a la libertad de entrega de opiniones y aspiraciones puras de la comunidad.

Porque, la libertad de opinión ha sido regulada en el Pacto Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos Civiles y Políticos Artículo 19, y la ley número 9 de 1998.

«La sumisión de aspiraciones se puede hacer pacíficamente», dijo Prabowo en el Palacio Presidencial, Yakarta, domingo 31 de agosto de 2025.

Sin embargo, el presidente enfatizó que en su implementación había acciones anarquistas, desestabilización estatal, destrucción o quema de instalaciones públicas y causas de bajas, entonces funcionarios de aplicación de la ley. ley actuará decisivamente contra esto.



Acción de demostración en la sede de la policía de Metro Jaya.

Especialmente si la acción es amenazante y saquea casas o agencias públicas o privadas, entonces es una violación de la ley. Por lo tanto, Prabowo enfatizó que el estado debe estar presente para proteger a su gente en estas condiciones.

«Para la policía y el TNI, ordené tomar medidas tan firmemente en todas las formas de destrucción de instalaciones públicas, saquear casas y disturbios a los centros económicos de acuerdo con la ley aplicable», dijo el presidente.

También hizo un llamamiento a toda la comunidad para que expresara sus aspiraciones bien y pacíficamente, y el gobierno ciertamente escuchará, registrará y seguirá a estas aspiraciones.