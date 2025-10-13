No dejemos que esta industria se convierta en recolectora de mercancías ilegales.

Jacarta – Autoridad de Servicios Financieros (FSA) a través del Supervisor Ejecutivo Jefe de Instituciones Financieras, Sociedades de Capital Riesgo, Instituciones de Microfinanzas y Otras Instituciones de Servicios Financieros (PVML), Agusmán subrayó que su partido intentaría hacerlo industria llegada en la patria no es un lugar lavado de dinero y contención mercancías ilegales.

Informó que hasta la fecha sólo hay 214 empresas privadas de empeño que tienen permisos, con un desembolso de financiación que alcanza los 108,30 billones de rupias.

Con la actual proliferación de empresas de empeño ilegales, Agusman también aseguró que su partido colaboraría con asociaciones relacionadas para mapear el número de casas de empeño ilegales.

«Esta cosa ilegal es, por supuesto, nuestra preocupación, y también estamos trabajando con la asociación de casas de empeño, es decir, la Asociación de Empresas de Empeño de Indonesia o PPGI», dijo Agusman en el área de Lapangan Banteng, en el centro de Yakarta, el lunes 13 de octubre de 2025.

«Porque desde PPGI también podemos saber aproximadamente cuántas (empresas de empeño) ilegales hay», dijo.

Agusman dijo que esta práctica ilegal de casas de empeño todavía tiene potencial de crecer, en línea con las condiciones económicas actuales. Sin embargo, admitió que todavía es difícil tomar medidas firmes contra los actores ilegales del negocio de empeño que no tienen permisos y no están registrados en el OJK.

«Si no tiene permiso, por supuesto no podemos hacer un seguimiento de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. Porque nuestro principal objetivo es la protección del consumidor», dijo Agusman.

Enfatizó que de hecho las empresas de empeño autorizadas están obligadas a implementar el principio de precaución, y contar con un mecanismo de resolución de disputas si en algún momento surge una queja del público.

No sólo eso, Agus admitió que su partido también sigue destacando el potencial de abuso en la industria de las casas de empeño, especialmente en modos de delitos financieros o lugares donde se almacenan bienes ilegales.

«No dejemos que esta buena industria se utilice para el blanqueo de dinero o para la tenencia de mercancías ilegales. Por supuesto que no queremos eso», afirmó Agusman.

Destacó que en el caso de un sistema de empeño de bienes o de préstamos seguros, la existencia de un permiso es crucial para que las transacciones sigan teniendo una base económica clara y no se utilicen indebidamente.

«Así que, con nuestro permiso (OJK), queremos asegurarnos de que no se trate sólo de prudencia, no sólo de prudencia y gobernanza. Porque lo que es mucho más importante es, por supuesto, cómo priorizamos la protección del consumidor y cómo hacemos que la vida de las personas sea pacífica», dijo.