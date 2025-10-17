No dejemos que el fútbol indonesio sea dictado por los internautas

Jacarta – El observador de fútbol Tommy Welly o conocido familiarmente como Toalla de tapón evaluar los resultados PSSI rescindir el contrato Patricio Kluivert Como entrenador de la selección de Indonesia es un paso sin otras opciones.

Sin embargo, también destacó que esta decisión no estuvo completamente exenta de presión pública, especialmente de votos. internauta en hashtags de redes sociales KluivertFuera.

«Creo que la posición es que no hay elección. Así que mientras en el fútbol juzguemos que el desempeño del entrenador está vinculado al pasado (Shin Tae-yong), con sentimientos pasados, será difícil. Así que la elección de poner fin a la colaboración es la mejor», dijo Bung Towel en el programa Dua Sisi de tvOne, el viernes 17 de octubre de 2025.

Aun así, Bung Towel cree que la determinación del destino de un entrenador no debe basarse únicamente en la presión pública. Considera que el predominio de las opiniones de los internautas en las decisiones del PSSI no es ideal.



Entrenador de la selección de Indonesia, Patrick Kluivert

«Si el factor determinante para un entrenador es la voz de los internautas, en mi opinión eso tampoco es apropiado en el contexto del fútbol», añadió.

Reveló que el factor de presión de los internautas fue la mayor carga en este caso. De hecho, según él, la cuestión de la votación para destituir a Kluivert ya había circulado antes de que se anunciara la decisión oficial.

«El factor más grave es la presión de los internautas. De hecho, el tema ya ha estado circulando, habrá votaciones más adelante y así sucesivamente. Pero aparentemente hoy vemos que la decisión es más rápida», dijo.

Además de la presión pública, Bung Towel también destacó los problemas internos con la selección nacional y la Agencia de Selecciones Nacionales (BTN). Mencionó al director de la selección nacional y presidente de BTN, Sumardjijugó un papel en calentar la situación al filtrar asuntos internos al público antes del partido contra Irak.

«Porque el viernes, la víspera del partido contra Irak, habló de asuntos internos que no necesitaban ser revelados al público. En mi opinión, esto no fue ético. Él es el entrenador de la selección nacional, debe mantener un clima propicio, no revelarlo al público, aunque la guerra aún no ha terminado», subrayó Bung Towel.

Además, Bung Towel cree que el despido de Patrick Kluivert no significa el fin de los problemas en el PSSI. Considera que esta decisión es en realidad el comienzo de otro proceso más amplio y complejo entre bastidores de la federación nacional de fútbol. Según él, este paso forma parte del «próximo juego» que puede tener lugar internamente en PSSI.