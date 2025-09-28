No Deddy Corbuzier, que hizo feliz a Sabrina, Presidenta, internautas: ¿Están bien?

VIVA – Sabrina sillaunnisa causar preocupación entre los internautas. Esto se debe a que la carga en Tiktok que discute algo que lo hace feliz.

Leer también: Deddy Corbuzier reveló un testamento si se encuentra muerto en el gimnasio



Se sabe que Sabrina Chairunnisa es muy activo en las redes sociales como creadores de contenido e influencers. También siempre se ve alegre y feliz frente a la cámara, por lo que muchos tienen curiosidad por su vida original.

En el último contenido, Sabrina Chairunnisa hace contenido sobre algo que puede hacerla feliz.

Leer también: Declaración de Deddy Corbuzier Skini de los miembros de DPR que hablaron de manera imperscial, ¡había un elemento de intención!



«¿Qué tienes? ¿Por qué estás tan feliz», la información en el video se subió a Tiktok, citada el lunes 29 de septiembre de 2025.

En lugar de mencionar a la pareja, el marido Deddy Corbuzieru otros miembros de la familia, Sabrina Chairunnisa en realidad dio una respuesta inesperada.

Leer también: Destaca el caso Affan Kurniawan, Deddy Corbuzier: La palabra lo siento no es acorde con la vida



Lo que lo hace que siempre se vea feliz es aparentemente su perro favorito. El perro mascota llamado Chanel siempre fue llevado por todas partes que Sabrina se fue, incluso cuando asistió a la universidad en Corea del Sur y viajó al extranjero.

«Él», dijo.

En el video, Sabrina Chairunnisa parecía abrazar a su amado perro. Parecía sonreír como si expresara felicidad porque podía ir a cualquier parte con su mascota.

Por otro lado, muchos internautas en realidad destacaron la condición de Sabrina Chairunnisa porque no mencionó a la pareja o los miembros de la familia como una razón para la felicidad.

«No hay nada más leal y nos entiende que nosotros mismos y las mascotas», comentó los internautas.

«Creo que aparece Om Ded», dijo otro.

«Hermana, ¿estás bien? ¿Cómo es que no es su esposo o familia», dijo otro.

Esta preocupación surge porque algunos volver a publicar en la cuenta Tiktok Sabrina Chairunnisa contienen contenido de confusión. También comenzó a compartir momentos con su esposo y su pequeña familia.

Para obtener información, Deddy Corbuzier y Sabrina Chairunnisa se casaron el lunes 6 de junio de 2022 en Yakarta, después de que tuvieron una aventura durante aproximadamente nueve años. El evento sorprendió al público porque se llevó a cabo en privado e íntimo, solo a la que asistieron familias y parientes más cercanos.

El contrato de matrimonio de la pareja se lleva a cabo en el Islam. Los testigos del matrimonio de ambos lados son figuras importantes, a saber, el ex jefe de bin am Hendropriyono y el fiscal general St. Burhanuddin.

Deddy dio una dote especial cuyos números ajustaban la fecha de la boda, a saber, un conjunto de herramientas de oración, oro que pesaba 66 gramos y 2,022 dólares de Singapur. Sabrina parecía elegante en una moderna lila Kebaya en el contrato.