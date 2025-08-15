¡No debería haber personas que tomamos prestado dinero a los prestamistas!

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto dijo que no debería haber más personas que pidan prestado dinero tiburones de préstamo. Además, el interés determinado del préstamo no tiene sentido.

Prabowo transmitió esto en el borrador de la sesión del Presupuesto de Gastos del Estado de 2026 (RUU APBN) en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, el viernes 15 de agosto de 2025.

«Ya no puede haber nuestra gente pedir dinero prestado De los tiburones préstamos con flores irracionales «, dijo Prabowo.

PRABOWO enfatizó, el gobierno ha lanzado un programa Cooperativa de pueblo rojo y blanco que puede proporcionar préstamos a través del Banco Nacional (Himbara) con flores bajas.

«Encendemos la economía del pueblo, al fortalecer la cooperativa de la aldea/aldea de Merah Putih, nuestra aldea se despierta, nuestras cooperativas reviven», dijo.

Dijo que las micro, pequeñas y medianas empresas estarán empoderadas y que nuestra economía local está creciendo. El crecimiento económico en las aldeas y Kelurahan será la columna vertebral de la economía del pueblo.

A través de este programa, Prabowo prometió acelerar el desarrollo de aldeas independientes, cooperativas y MIPYME basadas en el espíritu de cooperación mutua.

«Se han formado 80,000 cooperativas de pueblo rojo y blanco/Kelurahan y están listos para facilitar que los aldeanos accedan a alimentos, logística, fertilizantes, a los servicios financieros», dijo.