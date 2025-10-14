No debe haber más extorsión en los servicios de tráfico.

Yakarta, VIVA – Jefe del Cuerpo de Tráfico (Kakorlantas) policia nacional El inspector general de policía Agus Suryonugroho destacó su firme postura contra la práctica de gravámenes ilegales (extorsión) en el entorno del servicio de tráfico. Dirigiéndose a los funcionarios de Korlantas, afirmó que deben abolirse todas las formas de impuestos fuera de las disposiciones oficiales.

Irjen Agus enfatizó que los cambios importantes dentro del Cuerpo de Tráfico deben comenzar con la integridad de los oficiales en el campo. Según él, los servicios públicos en el sector del transporte, especialmente los que están en contacto directo con el público, deben ser un ejemplo limpio y transparente.

«La transformación de los servicios públicos en Korlantas y las filas de tráfico ha sido firme y clara de que ya no habrá impuestos en la región, incluidos los servicios de las unidades de tráfico. Hago hincapié en que es hora de que mejoremos. Debemos dar ejemplo», dijo citado por VIVA Otomotif del sitio web de la Policía Nacional, el martes 14 de octubre de 2025.

Esta declaración se hizo en el contexto de los esfuerzos por reformar los servicios públicos de la Policía Nacional. El Inspector General Agus, quien actualmente también se desempeña como Jefe de Transformación del Servicio Público en el Equipo de Reforma de la Policía Nacional, recordó a todos los oficiales que cumplan con sus deberes de acuerdo con las reglas y se mantengan alejados de prácticas que puedan empañar a la institución.

Además de resaltar el tema de la extorsión, Kakorlantas también enfatizó la importancia de la transformación digital en los servicios públicos. Según él, la digitalización no es sólo una herramienta para aumentar la eficacia de la aplicación de la ley, sino también un símbolo de cambios en la forma de trabajar de la Policía para ser más transparente y profesional.

«La transformación digital no es sólo una herramienta para mejorar la ley, sino un símbolo de la transformación de los servicios. Se trata de cómo servimos a la sociedad en la era actual», dijo Agus.

En su dirección, el Inspector General Agus también nos recordó el largo camino recorrido en el desarrollo del sistema de Aplicación Electrónica de las Leyes de Tránsito (ETLE), que ahora es la columna vertebral de la aplicación de las leyes de tránsito basada en tecnología.

Destacó que forma parte del equipo técnico de ETLE desde 2018 hasta que el sistema fue controlado a nivel nacional por Korlantas Polri.

«En 2018 todavía recuerdo que estaba en el equipo técnico de ETLE, en ese momento en Kasubditlaka hubo un lanzamiento o lanzamiento de la primera fase de ETLE en 2022 y cómo ETLE Nacional podría ser controlado por Korlantas Polri», dijo.