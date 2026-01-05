No de repente, MU ha preparado un sustituto para Rubén Amorim, Tikung Man City para cazar a Enzo Maresca

Mánchester, VIVA – La decisión del Manchester United de despedir Rubén Amorim Resulta que no fue una reacción momentánea. Detrás del empate 1-1 contra el Leeds United, la dirección de los Red Devils habría estado preparando durante mucho tiempo un escenario de cambio de entrenador, apuntando incluso a una figura que también está en el radar del Manchester City.

Rubén Amorim fue oficialmente expulsado de la presidencia del entrenador del Manchester United después del partido contra el Leeds United en Elland Road, el domingo 4 de enero de 2026.

Este resultado fue la culminación de un período difícil para MU, que no logró ganar en los dos últimos partidos, incluso cuando estuvo en manos del Wolverhampton, que se encuentra en la parte inferior de la clasificación de la Premier League.

Aunque el Manchester United todavía ocupa el sexto lugar en la Premier League, fuentes internas del club dijeron que los resultados en el campo no fueron la única razón detrás de esta gran decisión.

Según los informes, la relación de Amorim con los altos mandos del club en Old Trafford ha experimentado una seria ruptura en las últimas semanas.

De hecho, el técnico portugués estuvo a punto de ser despedido en varias ocasiones. Sin embargo, siempre contó con el apoyo de los principales tomadores de decisiones del club.

La situación cambió drásticamente tras el partido contra el Leeds, donde varios directivos empezaron a perder la confianza por la falta de flexibilidad táctica mostrada por Amorim.

El informe FourFourTwo afirmaba que el Manchester United había actuado rápidamente para encontrar un sustituto para Amorim. Nombre Enzo Maresca surgió como el candidato más fuerte e incluso se decía que era el principal objetivo del club.

Según los informes, MU está en la primera posición para asegurarse los servicios del ex entrenador del Chelsea, por delante del Manchester City en la búsqueda de su fichaje.

El propio Enzo Maresca abandonó recientemente el Chelsea tras experimentar problemas de comunicación con la dirección del Club londinense.

Anteriormente, el técnico italiano fue señalado como un potencial sucesor de Pep Guardiola en el Manchester City si el técnico español se marchaba.

La cercanía de Maresca con el Manchester City no deja de tener razón. Una vez trabajó como asistente de Pep Guardiola y también se desempeñó como entrenador del Elite Development Squad en el Etihad Stadium.

De hecho, se dice que ha habido comunicación entre representantes del City y de Maresca en los últimos tiempos.

Sin embargo, el Manchester United tiene su propia carta de triunfo. Se cree que el director deportivo de MU, Jason Wilcox, tiene una buena relación con Maresca después de que ambos tuvieron experiencia en el Manchester City.