No considere RP trivial. 10,000, este es el beneficio para sus finanzas

Yakarta, Viva – Rp. De hecho, 10 mil es un pequeño nominal para algunas personas, incluso comprar un vaso de café, no es suficiente. Sin embargo, si lo asignas a inversión de oro Capaz de proteger consistentemente finanzas Tú en el futuro.

Más tarde, el oro está siendo cazado por la gente del país como un instrumento de inversión, así como protección finanzas. La alta demanda fomenta PT Pegadaiano Presentando varios servicios de productos de oro, tanto en forma física como digital, a las que se puede acceder con capital asequible.

El jefe de la división de marketing de Pegada Pegada, Yudi Sadono, reveló que la inversión en oro ahora podría comenzar con solo RP10 mil ahorro de oro digital. Este producto permite a las personas ahorrar oro poco a poco sin tener que esperar para tener grandes fondos.

«Entonces, si los digitales comienzan a partir de 10 miles, la comunidad ha comenzado a poder invertir en oro a través de ahorros de oro. Más tarde también se puede imprimir físicamente», dijo Yudi cuando se reunió en Yakarta el miércoles 23 de septiembre de 2025.



Jefe de División de Marketing de Pt Pegadaian Yudi Sadono

Además de los ahorros de oro, la casa de empeño también ofrece opciones para comprar oro físico a través de su subsidiaria, Gallery 24. La compañía ha producido barras de oro y joyas se puede usar como una inversión mientras protege los activos debido a la inflación.

No solo eso, Pegadaian también presenta servicios de financiamiento de oro con esquemas de sharia. Este esquema permite a las personas comprar oro a partir de 0.5 gramos o 1 gramo con una entrega más ligera y asequible.

Con estas diversas opciones, Yudi afirmó que las personas no necesitan dudar en hacer del oro un activo de protección financiera. Según él, el oro sigue siendo un instrumento efectivo para mantener el valor de los activos, especialmente en medio de condiciones económicas llenas de incertidumbre.

«Entonces, la esperanza es que no hay duda para la comunidad para la inversión de oro. Los activos (personas) colocados en el oro realmente pueden estar encabezando, la economía se retiene y también es mejor en el futuro», concluyó Yudi.