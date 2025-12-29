No considerado Hansi Flick, Marc-Andre ter Stegen abandonado por el Barcelona

VIVA – Barcelona oportunidad de maniobrar en el mercado de fichajes de invierno. Además de apuntar a nuevos jugadores, los blaugrana también abrieron la posibilidad de liberar varios nombres de la plantilla principal. Uno de los jugadores que se rumorea que podría marcharse es Marc-André ter Stegen.

El portero alemán ya no está en los principales planes del nuevo técnico del Barcelona. Hansi Flick. A Ter Stegen incluso le han dicho que solo será el tercer portero esta temporada, detrás de Joan García y Wojciech Szczesny en la jerarquía del equipo.

Esta situación hace que el futuro de Ter Stegen en el Camp Nou sea cada vez más incierto. Con un salario relativamente alto y la ambición de aparecer regularmente en el futuro. copa del mundo 2026, la opción de salir en enero de 2026 empieza a fortalecerse. El plan de préstamos es la posibilidad más realista.

En las últimas semanas, Ter Stegen habría despertado el interés de varios clubes. Aun así, se dice que varios interesados ​​se han retirado, lo que hace que el proceso de mudanza no sea tan fácil como se imaginaba.

Según informa Mundo Deportivo, Ter Stegen todavía está abierto a quedarse en el Barcelona hasta final de temporada. La condición es que no exista una oferta atractiva que garantice el puesto de portero principal en otro club. También cree que todavía tiene la oportunidad de disputar la Supercopa de España y la Copa del Rey, lo que le hace sentirse bastante cómodo quedándose.

Por otro lado, el Barcelona espera que el portero se vaya inmediatamente. La dirección del Club considera muy importante la salida de Ter Stegen para ordenar la estructura salarial. Aunque la cesión significa que el club todavía tiene que cubrir la mayor parte de su salario, el Barcelona aún puede ahorrar su presupuesto.

Los fondos disponibles se destinarán posteriormente a la incorporación de un nuevo central, que es la principal prioridad de los blaugrana en este mercado de fichajes de invierno.

Ahora, el futuro de Ter Stegen sigue en el aire. No ha habido pasos concretos por parte del Barcelona ni del jugador. Sin embargo, con la próxima apertura de la ventana de transferencia, se cree que la dinámica se calentará en las próximas semanas.