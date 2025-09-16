No conozco la contraseña del teléfono celular del esposo, Tasya Farasya: hay algo …

VIVA – Divorcio Tasya farasya agitando al público. Cómo no, las parejas que han estado casadas durante 7 años siempre se ven armoniosas en los diversos contenido que comparten. Sin mencionar que Tasya y su esposo Ahmad assegaf ha sido bendecido con dos niños muy adorables.

Pero admitido por Tasya Farasya, su relación con Ahmad Assegaf no es intensa como la mayoría de las personas. Nunca quiso revisar el teléfono celular de la pareja para no causar malentendidos o disputas.

«Soy lo mismo que Ahmad, del tipo que nunca pensó en abrir el teléfono celular de un compañero. La contraseña también es muy complicada, por lo que es como nunca intentarlo. Creo que es más saludable, no sospechoso entre sí», dijo Tasya Farasya, siguiendo su video de YouTube, martes 16 de septiembre de 2025.

En el podcast, Tasya Farasya fue contundente sobre la condición de su hogar a Habib Jafar. También recibió consejos para hacer que los asuntos personales sean más transparentes. Por ejemplo, creando una contraseña a la que un socio es más fácilmente accesible.

«Si la contraseña es difícil, podría ser por confiar entre sí, sino porque no se puede verificar. Si realmente desea ser transparente, generalmente una contraseña simple o incluso no necesita una contraseña. Por lo tanto, esto no es cuestión de no querer verificar, pero no puede verificar», dijo Habib Jafar.

Tasya Farasya se sorprendió de inmediato mientras miraba a su esposo. Con un tono sarcástico, Tasya Farasya expresó sus sentimientos que han mantenido sospechas durante mucho tiempo. La madre de dos hijos mencionó que había señales sospechosas de su esposo para que su teléfono celular estuviera muy vigilado.

«Creo que hay algo oculto. Así que como si ya hay señales sospechosas, babero», dijo Tasya.

Ahmad Assegaf no lo aceptó llamado ocultar los secretos de la pareja. Explicó que en realidad la razón para bloquear un teléfono celular era que ningún extraño lo abrió descuidadamente. Además, a menudo tiene actividades fuera del hogar.

«No, la contraseña es simple. La bloqueo solo por temor a que las personas sean abridas por las personas cuando están fuera de la casa. No porque haya algo que escondiera», explicó Ahmad.

Después de la noticia de este divorcio, muchas acusaciones conducen a la noticia del asunto de Ahmad Assegaf. No unos pocos que sospechen que la crujido de la casa de Tasya Farasya y Ahmad Assegaf fueron causadas por una tercera persona. Sin embargo, no ha habido confirmación directamente de la persona en cuestión.