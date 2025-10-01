No conozco a muchos hombres que quieran

Yakarta, Viva – actriz Jennifer Coppen De vuelta en el centro de atención después de dar una respuesta a una sorprendente a un ciudadano que dudaba de su relación con un futbolista Justin Hubner.

Este incidente comenzó cuando Jennifer realizó una sesión de transmisión en vivo en las redes sociales recientemente. Al interactuar con los fanáticos, aparece un comentario de un internautor que aludió a la diferencia de edad con su novia. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«No se filtre realmente, hasta que haya llorado», escribió la cuenta, como se ve en la grabación que circula en Tiktok, citada el miércoles 1 de octubre de 2025.

En lugar de ser encendido por las emociones, Jennifer en realidad respondió con una actitud de confianza. Afirmó que no se preocupaba si algún día la historia de amor debe terminar.

«Si te quedas atrás, busca una nueva», dijo casualmente la estrella de cine Habibie & Ainun 3.

Además, Jennifer enfatizó que tenía muchos más valores, tanto en términos de apariencia como de independencia financiera. Según él, esto le hizo no preocuparse si su historia de amor se fundaba.

«¿Conoces mi cara fea? No. Trabajo duro, tengo dinero, muchos hombres quieren. ¿Por qué molestarse?» Jennifer continuó.

No solo se detuvo allí, la actriz de 22 años incluso invirtió los comentarios picantes dirigidos a ella. Con su estilo de marca registrada, Jennifer lanzó a los ciudadanos como si quisieran enfatizar que estaban en un nivel diferente.

«Si tienes un lo kayak lo, está confundido si te quedas con Cowok, ¿de acuerdo? No seas querido. Bada. Somos un imbécil, ¿de acuerdo?» Dijo.

La valiente actitud de Jennifer cosechó una variedad de reacciones de los internautas. La mayoría aprecia su confianza en lidiar con el desprecio, mientras que otros consideran la respuesta de manera demasiado contundente.