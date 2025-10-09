No conoce nuestro fiscal

Jacarta – Ministerio de Finanzas da respuesta a proyecciones del Banco Mundial (Banco mundial), que estima que el crecimiento económico de Indonesia en 2025-2026 sólo alcanzará el 4,8 por ciento.

Director General de Estrategia Económica y Fiscal, Febrio Kacaribu Dijo que las proyecciones del Banco Mundial no se basaban en las actuales condiciones fiscales reales de Indonesia.

Además, según él, el Banco Mundial tampoco comprende la actual situación fiscal de Indonesia, que ha sido diseñada para fomentar el crecimiento económico. Por ejemplo, a través de las medidas de colocación de 200 billones de rupias en fondos gubernamentales en cinco bancos himbara, que se llevaron a cabo hace algún tiempo.

«El Banco Mundial no conoce nuestros asuntos fiscales. Así que sí, nosotros, como forasteros, lo vemos bien, porque recibimos retroalimentación», dijo Febrio en una reunión de medios en la Oficina del Director General de Impuestos, Yakarta, el jueves 9 de octubre de 2025.

Director General de Estrategia Económica y Fiscal del Ministerio de Finanzas, Febrio Kacaribu, cuando se reunió en la zona de Kebon Sirih, en el centro de Yakarta, el martes 8 de julio de 2025 Foto : VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

También puso el ejemplo de una serie de estímulos diseñados por el gobierno de Indonesia para mover máquinas. crecimiento económico nacional.

«¿Sabe el Banco Mundial sobre los 200 billones de rupias (colocación de fondos)? ¿No es así?», dijo.

Por lo tanto, Febrio también afirmó ser optimista de que se logrará el crecimiento económico estimado de Indonesia según lo previsto en el presupuesto estatal, es decir, el 5,2 por ciento en 2025 y el 5,4 por ciento en 2026.

Además, también dijo que las proyecciones del Banco Mundial a menudo han sido erróneas en los últimos años. Porque según él, los estudios realizados por instituciones como el Banco Mundial, FMILa OCDE, o el BAsD, están destinados a ser un molde para medidas inversión qué harán en Indonesia.

«Así que quieren invertir en Indonesia, por eso siempre lo monitorean a través de este tipo de estudios. Así que no hacen pronósticos o estudios sólo por diversión, sino porque representan los intereses y necesidades de los inversores que traen», dijo Febrio.

«El Banco Mundial no es una agencia de auditoría ni nada por el estilo. Cuando el Banco Mundial quería invertir en Indonesia, preguntamos cuánto era el interés? Si era demasiado caro, tampoco lo queríamos. Entonces la OCDE también es una extensión de los países de la OCDE, quiere saber, por eso siempre hace pronósticos. El FMI es el mismo, y el BAD es el mismo», dijo.