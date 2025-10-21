¡No confíes en una buena portada!

Jacarta – Fiestas mariana lisaquien ahora es sospechoso en un caso de presunta difamación basado en un informe del ex gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamilbrindó una respuesta firme sobre la evolución del proceso legal en curso.

A través de su abogado, rechazaron enérgicamente la acusación de que la narrativa sobre la cercanía entre su cliente y el político fuera solo una invención o una alucinación. Desplázate más, ¡vamos!

El abogado de Lisa Mariana, Johnboy Nababan, afirmó que la determinación del estatus de sospechoso de su cliente era en realidad una validación de que la historia que Lisa Mariana había contado hasta ahora tenía una base sólida.

Según él, el avance del proceso de investigación y la investigación de este caso poco a poco fueron revelando hechos que antes estaban ocultos.

«Y está claro que Lisa Mariana no es tímida», subrayó Johnboy Nababan en la Unidad de Investigación Criminal de la Policía el lunes 20 de octubre de 2025.

Esta afirmación rompe implícitamente la opinión pública de que la historia contada por Lisa Mariana sobre su relación con Ridwan Kamil es una historia ficticia.

Johnboy continuó, la narrativa que circula en la comunidad afirmando que su cliente nunca había conocido a Ridwan Kamil en varias ocasiones era información errónea. Cree que el proceso judicial en curso en Bareskrim Polri demostrará la verdad detrás de las afirmaciones de Lisa Mariana.

«Esta claramente no es una historia normal de nuestra clienta Lisa Mariana», añadió.

Además, Lisa Mariana afirma tener pruebas auténticas que pueden demostrar que los hechos descritos por su cliente realmente sucedieron y no fueron sólo producto de la imaginación.

«Y aquí hay evidencia auténtica de que sucedió lo que hicieron», dijo Johnboy.

Sin embargo, Johnboy Nababan optó por no revelar más detalles sobre la evidencia auténtica en cuestión. Sólo indicó que otros temas más técnicos, como el tema de las pruebas de ADN infantil, serían tema de discusión en la próxima etapa legal.

«El problema de que los niños se sometan a pruebas de ADN seguirá siendo técnico en el futuro», explicó.

En respuesta a la polémica legal que atrapó a su cliente, Johnboy Nababan también vio un lado positivo de la sabiduría. Espera que este caso pueda proporcionar lecciones valiosas para el público en general, especialmente en términos de evaluar el carácter de una persona.