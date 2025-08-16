No con eficiencia presupuestaria, el Ministro de Asuntos Interiores del Interior dijo que el culpable del aumento en PBB-NJOP en varias regiones

Yakarta, Viva – Ministro de Asuntos Interiores, Tito Karnavian dijo, el aumento del impuesto sobre tierras y edificios (PBB) y el valor de venta de los objetos fiscales (Njop) En varias regiones, no hay conexión con la política eficiencia presupuestaria Gobierno central.

Dijo que varias regiones han aplicado un aumento en las tarifas de la ONU desde 2022, incluidas cinco regiones que acaban de comenzar a imponer el aumento de impuestos este año.

«Hemos visto estas áreas, y algunas están criando. Pero (el aumento) varía, algunas son del 5 por ciento, algunas son del 10 por ciento, algunas tienen un impacto por encima del 100 por ciento, (ocurre en) 20 regiones», dijo Tito, citado el sábado 16 de agosto de 2025.

Ministro del Interior (Ministro de Asuntos Interiores), Muhammad Tito Karnavian

Dijo que hasta 15 regiones habían hecho regulaciones relacionadas con el aumento de impuestos en 2022, 2023 y 2024. Mientras que las otras cinco regiones solo habían implementado estas reglas en 2025.

Los mismos datos muestran que la mayoría de las reglas regionales sobre Aumento de las Naciones Unidas Y el NJOP, emitido ante la administración del presidente Prabowo Subianto, implementó oficialmente una política de eficiencia presupuestaria a principios de 2025.

«Entonces, las regulaciones regionales (regulaciones regionales de la cabeza) de las cinco regiones se realizaron en 2025, y el resto se hicieron en 2022, 2023 y 2024. Es decir (el aumento en las Naciones Unidas y Njop en) 15 regiones no tienen nada que ver con la eficiencia que ocurre», dijo Tito.

De las 20 regiones que aumentaron la cantidad de las Naciones Unidas y Njop, dos de ellas han cancelado la regulación, a saber, Pati y Jepara.

Tito dijo que el aumento en las Naciones Unidas y NJOP fue de hecho la autoridad del gobierno regional, como se indica en la ley (ley) número 1 de 2022 sobre las relaciones financieras entre el gobierno central y el gobierno regional (ley HKPD).

«Pero hay una cláusula, que debe considerar las condiciones socioeconómicas de la comunidad. Y el segundo también debe haber participación de la comunidad, por lo que también debe escuchar el voto público», dijo.