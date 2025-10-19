No comprar ni vender, este es el culpable del confinamiento y persecución de los coches COD en el sur de Tangerang

Tangerang del Sur, VIVA – Policía finalmente descubriendo el hilo enredado detrás del estuche confinamiento y torturar a varias personas fingiendo comprar móvil a través del sistema de pago contra entrega (BACALAO).

Después de una investigación más profunda, resulta que el acto de tortura comenzó como un asunto personal entre los perpetradores, no entre el perpetrador y la víctima. El jefe de la Unidad 3 de la Subdirección Móvil de Investigación de la Dirección General de Investigación Criminal de la policía de Metro Jaya, el comisario de policía Kadek Dwi, explicó que la fuente del problema surgió de un acuerdo de sobrecrédito de automóviles Alphard entre dos sospechosos, a saber, A y NN.

«Entonces, inicialmente sucedió que al principio quería transferir el crédito del automóvil Alphard. Así que el sospechoso A fue a NN. Bueno, acabo de pagar 75 millones de IDR y todavía debo alrededor de 400 millones de IDR con la promesa de que el crédito se sobrescribirá», dijo Kadek citado el domingo 19 de octubre de 2025.



NN (41) es el cerebro detrás del delito de compra de coches contra reembolso

Sin embargo, en lugar de pagar las cuotas, el sospechoso NN intentó vender el coche que no había sido pagado a la víctima con las iniciales I. A partir de ahí, la situación se volvió caótica.

«Finalmente él (el sospechoso NN) persiguió a este yo con el pretexto de venderle un coche. Así que tan pronto como se transfirieron 49 millones de rupias, quiso pedirle que se reuniera con él y fue secuestrado», dijo.

El caso se complicó porque los nueve sospechosos arrestados no se conocían. Algunos de ellos incluso sólo se involucraron porque les prestaron casas que luego fueron utilizadas como lugares de detención.

«Hay nueve personas que son nuevas en el negocio debido a su confesión, por lo que hay personas que tienen deudas y les prestan casas. Así que el otro sospechoso simplemente no sabe cuál es el problema, pero prestó la casa así. Me guste o no, quiero convertirlo en un sospechoso que también lo facilita, pero no sabe sobre el problema», dijo Kadek.

Mientras tanto, el coche Alphard que fue el origen del problema todavía está siendo buscado. La policía dijo que la víctima había vendido el vehículo a otra parte antes de que surgiera el caso.

«Así que no podemos justificar quitarle la libertad a la gente haciéndolo persecuciónese es el problema», afirmó.



MAM (41) es el cerebro detrás del delito de compra de coches contra reembolso

En este caso, hubo cuatro víctimas, a saber, Desi y su marido Indra alias Riky, así como dos colegas Ajit Abdul Majid y Nurul alias Ibenk. Inicialmente tenían la intención de comprar un automóvil a NN, pero fueron víctimas de un encierro que resultó en abusos.