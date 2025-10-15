No Cinlok, Kenny Austin revela la verdadera actitud de Amanda Manopo cuando filman juntos

Jacarta – Pareja Kenny Austin Y Amanda Manopo Este suele ser el caso de la atención pública. Desde que se casaron el 10 de octubre de 2025, se han convertido en la pareja más esperada en las redes sociales.

Se sabe que Kenny Austin y Amanda Manopo han coprotagonizado una telenovela. Esto luego generó sospechas de que estaban enamorados, es decir, enamorados del lugar, hasta que finalmente pudieron tener una relación especial. Desplázate más, ¡vamos!

Sin embargo, Kenny Austin en realidad lo negó. El actor de telenovelas destacó que las condiciones en el lugar de rodaje eran muy diferentes a lo que mucha gente pensaba. Mientras estaban en el set, ambos admitieron que solo se concentraban en el trabajo.

De hecho, Kenny Austin reveló que la actitud de Amanda Manopo le parecía arrogante porque rara vez hablaba con él.

«No somos más que compañeros de telenovelas. De hecho, siento que ella (Amanda) es muy arrogante», dijo Kenny Austin, citando un vídeo de YouTube, el miércoles 15 de octubre de 2025.

Durante el rodaje de la misma telenovela, Kenny Austin y Amanda Manopo solo mantuvieron una relación profesional. Los dos pueden parecer íntimos cuando filman, pero aparentemente rara vez hablan en su tiempo libre.

Kenny Austin reveló que Amanda Manopo tiende a ir directamente a su habitación privada tan pronto como termina el proceso de filmación.

«Rara vez charlamos. Es realmente genuino cuando cortamos, volvemos a nuestros respectivos lugares, eso es todo», explicó.

Aparte de eso, Amanda Manopo aclaró la declaración de su marido. Admite que no es el tipo de persona que se abre fácilmente en el ambiente laboral. Además, si se siente incómoda, Amanda Manopo opta por alejarse de las personas que la rodean.

«Sobre todo bromeo un poco porque soy una persona a la que le gusta bromear, cierto, pero cuando estoy callada, estoy muy callada», dijo Amanda Manopo.

Contrariamente a las expectativas de los fanáticos, resulta que la relación romántica de Kenny Austin y Amanda Manopo comenzó cuando terminó la telenovela. Sólo empezaron a conocerse más de cerca hace unos cinco meses.

Kenny Austin y Amanda Manopo no tardaron en comprometerse de inmediato con una nueva relación hasta que finalmente decidieron casarse.