¡No censurado, ese es mi sentimiento!

Jacarta – En medio de la noticia de su divorcio de Hamish Daudel último álbum raisa El ambiVert de Andriana vuelve a ser el centro de atención. El público cree que la obra, estrenada el 25 de junio de 2025, se siente como un retrato emocional verdaderamente honesto, como si fuera un espacio personal para que Raisa hablara sin máscara.

Este álbum no sólo muestra su lado musical maduro, sino que también describe la dinámica interna de una mujer que se encuentra en la fase de búsqueda y contemplación de la vida. Desplázate para saber más, ¡vamos!

La propia Raisa considera que ambiVert es el trabajo más «crudo» que jamás haya creado. Escribió todas las canciones desde 2024, durante lo que ahora se cree que es un período turbulento de su vida.

«Raw no está censurado así, ya sabes. Esa es mi sensación, simplemente lo escribí lo más crudo posible», dijo Raisa en tono honesto en su charla con Dave Hendrik, citado el domingo 26 de octubre de 2025.

La lista de canciones contiene 11 títulos como All Here, Moving Hearts, If y Still Not You (con Rony Parulian), dando una fuerte impresión de que cada pista es una parte de la historia que forma el viaje emocional de Raisa.

No pocos oyentes consideran que ambiVert es la forma musical de desahogo de Raisa en medio de una tormenta doméstica.

«Muy apropiado, sí. Parece que Hamish alguna vez dijo que era introvertido, luego Raisa incluso puso el título del álbum Ambivert, como si quisiera negar que no fuera completamente introvertido», dijo el internauta en su opinión.

Otro comentario dijo que este álbum continúa el patrón expresivo que está constantemente presente en todas las obras de Raisa. Se considera que Handmade registra su separación de Keenan Pearce, mientras que It’s Personal es un símbolo de su felicidad como esposa y madre. Ahora, ambiVert se siente más triste y reflexivo, como un diario de un viaje hacia la autoaceptación.

Se sabe que Raisa rara vez abre su vida personal al público. Pero a través de la música, a menudo pronuncia sus palabras más honestas. ambiVert parece ser un espejo interior cuando su vida vuelve a encontrarse en una encrucijada.

Como se sabe, Raisa solicitó oficialmente el divorcio contra Hamish Daud en línea en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta el 22 de octubre de 2025. Su segundo matrimonio, que comenzó el 3 de septiembre de 2017, fue bendecido con una hija antes de enfrentarse finalmente a una gran prueba.