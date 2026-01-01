No cargues tu coche eléctrico con frecuencia

Yakarta, VIVA – coche electrico Cada vez más popular en Indonesia a medida que aumenta la elección de modelos e infraestructura de carga. Sin embargo, a pesar de esta comodidad, es necesario evitar el hábito de cargar con demasiada frecuencia para que el rendimiento del vehículo siga siendo óptimo.

Muchos propietarios de coches eléctricos todavía mantienen la mentalidad de los vehículos convencionales, es decir, recargar energía cada vez que se termina de utilizar el vehículo. De hecho, el carácter de la batería de un coche eléctrico es diferente al del depósito de combustible de un coche con motor de gasolina o diésel.

Adaptado de VIVA Automotive de Equipo de corteJueves 1 de enero de 2026, las baterías de iones de litio utilizadas en los coches eléctricos tienen determinados ciclos de carga. Cuanto más a menudo se cargue la batería de llena a llena, más rápido se utilizará el ciclo y tendrá el potencial de reducir la vida útil de la batería.

Algunos fabricantes incluso recomiendan cargar cuando la capacidad de la batería está dentro de un rango determinado. Generalmente, el nivel ideal es entre 20 y 80 por ciento para uso diario para mantener la salud de la batería.

El hábito de cargar un coche eléctrico todos los días, especialmente hasta el 100 por ciento, puede provocar una presión excesiva en las celdas de la batería. A largo plazo, esta condición puede provocar una degradación de la capacidad aunque el coche no sea viejo.

Aparte de eso, cargar con demasiada frecuencia también afecta la eficiencia del uso de la electricidad. El consumo de energía innecesario puede aumentar los costos mensuales de electricidad, especialmente para los usuarios de cargadores domésticos con energía limitada.

Desde un punto de vista técnico, los coches eléctricos modernos están equipados con un sofisticado sistema de gestión de la batería. Este sistema está diseñado para regular la temperatura, la corriente y el voltaje para que la carga siga siendo segura, pero eso no significa que se puedan ignorar los hábitos del usuario.

La carga debe ajustarse a los patrones de uso del vehículo. Si el coche sólo se utiliza para viajes cortos y aún queda batería suficiente, es más aconsejable retrasar la carga.

Para viajes largos o necesidades especiales, todavía se permite la carga completa. Sin embargo, lo ideal es que esta práctica no se realice todos los días para que la batería no siga en condiciones de alto voltaje.