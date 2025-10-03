‘No caracterizo la película como política’

Después de obtener el Premio al Documental People’s Choice Festival del Festival de Cine de Toronto el mes pasado, Barry AvrichEl documento del documento «The Road Between Us: The Ultimate Rescue» se lanzó teatralmente en 81 salas de cine en América del Norte el viernes. El lanzamiento califica al DOC para la consideración del Oscar.

El doctor, que sigue al abuelo y al general israelí retirado, Noam Tibon, mientras rescata a su familia de los terroristas de Hamas que invaden su casa durante la masacre del 7 de octubre de 2023, obtuvo una cantidad significativa de prensa en agosto cuando PELEA sacó la película de su alineación. Dos días después, el 14 de agosto, el festival revirtió su decisión y volvió a invitar al Doc para proyectar como una selección oficial en el 50 ° Fest Anual.

«No existe la mala publicidad, pero usted (tiene que hacerlo) equilibrar que con el estrés y la emoción de esas 72 horas de trabajo para que la película vuelva al festival de cine», dijo Avrich a Variedad El día antes de que su película se abriera en los cines. «En última instancia, creo que si (la publicidad) ayuda a esta película a encontrar un público más amplio y si los streamers están abiertos a tomarla, entonces todo valió la pena».

Cuando «The Road entre nosotros: The Ultimate Rescue» se retiró de la alineación oficial de TIFF el 12 de agosto debido a «preocupaciones de seguridad, legales y programas», el equipo de cine ha criticado al festival por censura, diciendo: «Estamos sorprendidos y entristecidos de que un venerable festival de cine haya desafiado su misión y censurado su propia programación al rechazar esta película».

Después de invitar al documento a la pantalla como una selección oficial, el director de TIFF, Cameron Bailey, y el director del documental, Barry Avrich, dijeron en una declaración conjunta que «hemos trabajado juntos para encontrar una resolución para satisfacer una importante seguridad, legal y preocupaciones de programación. Estamos satisfechos de compartir que» el camino entre nosotros: el final de rescate «será una selección oficial de TIFF en la festival este año, donde creemos que la vilía de cine» se debe a la vilipidez que se debe a la vilipidez de que se debe al cine «. inspirar.

El documento, que vuelve a volver a la misión de Tibon de diez horas en Israel para salvar a su familia, finalmente jugó con un salón de Roy Thomson agotado el 10 de septiembre, donde recibió una ovación de pie.

Avrich espera que en el futuro, TIFF examine su filosofía de programación.

«Nunca me opondría al Festival de Cine de Toronto que tome películas sobre Gaza o un streamer que tome documentales o películas con guiones que tienen una perspectiva de Gaza», dice Avrich. «Si no quieres verlos, entonces no los veas. Si hay una conclusión de mi película, es la universalidad de una familia. Esta familia en mi película fue en Israel. ¿Podría hacer una película sobre una familia en Gaza? Por supuesto. Soy extraordinariamente abierta sobre eso, al igual que el público, los festivales de cine y los streamers de mostrar películas como estas».

A pesar de estar en el contexto de los eventos del 7 de octubre, Avrich insiste en que «el camino entre nosotros: el mejor rescate» no es un médico político.

«Sí, fue filmado en Israel por los canadienses, y trata con un rescate, pero la película no tiene un punto de vista político», dice Avrich. «Siempre creí que esto iba a ser una batalla cuesta arriba hasta que la gente vio la película. La mayoría de las personas que la han visto alejarse y decir: ‘No entendemos la conmoción o la caracterización de la película como política».

Forston Consulting maneja la distribución de la película en los Estados Unidos, y Cineplex Pictures lanzará el doctor en Canadá.

Avrich dijo que no se sorprenderá si la gente aparece en los cines para protestar por la película.

«Lamentablemente, el mundo en el que estamos viviendo con respecto a esta película, estamos preparados (para los manifestantes)», dice el director. «No tengo un problema con las protestas pacíficas hacia la política del gobierno, pero protestando el arte, ya sea en forma de una película o un libro, parece el comienzo del fin para mí».

Aunque los streamers se han rehuido recientemente de los documentos de actualidad, Avrich espera que «el camino entre nosotros: el mejor rescate» finalmente encontrará un hogar en una importante plataforma de transmisión.

«Soy muy, muy optimista que los streamers como Paramount+ y HBO están tomando contenido y son películas de iluminación verde que tratan este tema y cumplen su mandato de debate y discusión».