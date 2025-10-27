No buscamos ganancias, sino inversión social

Solo, EN VIVO – El séptimo Presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) respondiendo a la polémica sobre la magnitud de la carga deuda Coche rápido Yakarta Bandung (KCJB) o Whoosh que debe ser asumido por el Estado como resultado del proyecto.

Este megaproyecto de tren de alta velocidad tuvo lugar durante el régimen del gobierno de Jokowi, que luego arrastró el nombre del ex alcalde de Solo como responsable del proyecto que dejó una enorme deuda.

Jokowi dijo que el KCJB se construyó debido a los ya graves atascos de tráfico en Yakarta. Además de Whoosh, Jokowi dijo que el gobierno también construyó MRT, LRT y KRL.

«La congestión en Yakarta es grave, desde hace 30 años, hace 20 años en Bandung, Jabodetabek, la congestión también era grave», dijo Jokowi, el lunes 27 de octubre de 2025.

Jokowi dijo que la presencia de atascos significaba que el país sufría pérdidas. En cálculos anteriores, los atascos de tráfico sólo en Yakarta cuestan Rp. 65 billones por año.

Mientras tanto, si se añaden Jabodetabek y Bandung, las pérdidas estatales se estiman en más de 100 billones de rupias al año. Entonces, para superar esto, se creó el transporte público.

«Para superar esto, está previsto construir un tren de alta velocidad MRT, LRT y anteriormente KRL también habrá un tren del aeropuerto para que la gente pueda pasar del transporte privado al tren de transporte público», dijo Jokowi.

«Para que las pérdidas se puedan reducir adecuadamente y el principio básico del transporte masivo es que el transporte público es un servicio público, no un servicio con fines de lucro», continuó.

Jokowi enfatizó que el transporte público no sólo se mide por las ganancias, sino que se mide por Retorno social de la inversión o impactos sociales, ambientales y económicos medidos

«Por ejemplo, reducción de las emisiones de carbono, reducción de la contaminación, tiempos de viaje más rápidos, esos son los beneficios sociales que se pueden obtener del desarrollo del transporte masivo», dijo.