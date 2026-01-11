No barrer el balón y recibir una tarjeta roja, esta es la causa de la derrota de Persija ante Persib

VIVA – persib Bandung consiguió una victoria crucial sobre persia Yakarta en un duelo lleno de prestigio en el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), el domingo 11 de enero de 2026. El partido, que estuvo bajo mucha tensión desde el principio, finalmente quedó determinado por un momento crucial que cambió el rumbo del partido.

Lea también: Resultados de Persija vs Persib: Maung Bandung, clave para la cima de la clasificación de media temporada de la Superliga



error fatal Van Basty Sousa En los primeros minutos fue el comienzo del desastre para Persija. Este error garrafal provocó el rápido gol de Beckham Putra.

El partido transcurrió con relativa cautela al principio. Ambos equipos siguen manteniendo su forma de juego y no parecen abiertos. Sin embargo, Persib supo aprovechar la negligencia del rival cuando el partido apenas llevaba cinco minutos.

Lea también: El rápido gol masculino de Beckham entre Persib vence a Persija en la primera mitad



El pase de Berguinho desde la banda derecha no fue anticipado perfectamente por la defensa de Persija. Van Basty Sousa, que se encontraba en el área, no pudo despejar perfectamente el balón, creando una situación salvaje en el área. Beckham Putra, que estaba alerta, inmediatamente agarró el balón para darle a Persib una ventaja de 1-0.



Jugador de Persib, Beckham Putra tras marcar un gol contra Persija

Lea también: Alta rivalidad, autobús Persija escoltado por Brimob Rantis cuando visita GBLA Bandung



Este rápido gol se convirtió en un impulso importante para los anfitriones. Persib parecía más tranquilo a la hora de marcar el ritmo, mientras que Persija comenzó a aumentar la intensidad de los ataques para alcanzarlo.

El equipo de Mauricio Souza tuvo una oportunidad de oro al minuto 38. Maxwell Souza, que estaba libre, disparó raso, pero Teja Paku Alam reaccionó rápidamente bloqueando el balón con el pie. La amenaza regresó antes del descanso cuando un fuerte disparo de Allano Lima se estrelló en el poste. El rebote no lo aprovechó Eksel Runtukahu que perdió el equilibrio.

Al entrar en la segunda mitad, Persija intentó tomar el control del juego. Sin embargo, la situación volvió a cambiar en el minuto 54. Bruno Tubarao cometió una infracción contra Beckham Putra que resultó en una tarjeta roja por parte del árbitro.

Perder a un jugador pone a Persija bajo presión. Persib casi duplicó su ventaja dos minutos después gracias a un cabezazo de Julio César, afortunadamente Carlos Eduardo aún pudo frustrar la oportunidad.

Aunque jugaron con 10 jugadores, Persija todavía intentó encontrar el empate. La mejor oportunidad llegó en el minuto 61, cuando el balón cayó a los pies de Eksel Runtukahu en el caos delante de la portería. Sin embargo, Teja volvió a mostrar buenos reflejos para mantener la ventaja de Persib.