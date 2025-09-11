No Baim Wong, Kimberly Ryder sin rodeos

VIVA – actriz Kimberly Ryder Finalmente habló sobre la noticia de su cercanía con un hombre de negocios que luego se convirtió en una conversación pública. Después de separarse oficialmente de Edward Akbar, la estrella de cine confirmó que ahora estaba teniendo una aventura con un hombre del empresario.

«Sí, eso es correcto, para no no para Suuzon», dijo Kimberly Ryder, citando espectáculos de YouTube, jueves 11 de septiembre de 2025.

Kimberly Ryder también reveló que su nuevo amante había sido presentado a su familia e hijos.

«Ya lo sé», agregó brevemente.

Sin embargo, cuando se le preguntó más sobre la duración de su historia de amor, Kimberly decidió no proporcionar información más detallada.

«No hay comentarios», dijo la madre de estos dos hijos.

En la misma ocasión, Kimberly también explicó que su novia no podía acompañarlo en el evento porque estaba ocupado con asuntos laborales.

«No (acompañamiento), hay trabajo», dijo.

Anteriormente, el nombre Kimberly estaba vinculado al actor Baim wongquien acababa de separarse de Paula Verhoeven. Este problema estaba sobresaliendo y se convirtió en el foco público, pero Baim negó firmemente las noticias. La relación entre Kimberly Ryder y Baim Wong se enfatiza solo limitada a los colegas porque ambos están involucrados en el proceso de hacer la misma película. Baim Wong y Kimberly Ryder también afirmaron tener solo una relación profesional y limitados a amigos, no tener una historia de amor.

Esta noticia está atrayendo la atención porque Kimberly Ryder es conocida como una figura que rara vez escupe su vida personal.

Para obtener información, Kimberly Ryder se divorció oficialmente de Edward Akbar en 2024 después de someterse a un matrimonio durante varios años. La pareja es bendecida con dos hijos de su matrimonio.

El proceso de divorcio tuvo lugar pacíficamente, y ambos se comprometieron a mantener buenas relaciones en interés de sus hijos.

Kimberly, conocida como una actriz talentosa, elige no hacer muchos detalles sobre esta separación en los medios de comunicación. Se dice que Edward Akbar, quien también se muda al mundo del entretenimiento, continúa apoyando a Kimberly en el cuidado de sus hijos.

Este divorcio estaba en el centro de atención público, pero Kimberly se centró en su carrera y su vida personal después de la separación.