No Aura Kasih, figura viral con iniciales sospechosas de ser la aventura de Ridwan Kamil

Bandung, VIVA – No Ridwan Kamil Recientemente se ha convertido nuevamente en un tema de discusión pública. El ex gobernador de Java Occidental ha estado involucrado en el tema de la infidelidad desde que se descubrió la demanda de divorcio de Atalia Praratya.

Lea también: Resulta que el nombre Aura Kasih a menudo se llama Ridwan Kamil en eventos importantes, registrados desde 2021.



Anteriormente, Ridwan Kamil supuestamente estaba entusiasmado por tener una aventura con una ex modelo de revista para adultos, a saber mariana lisa. Ahora ha surgido el nombre de la actriz y cantante Aura Kasih, quien se predice que será la otra mujer especial de Ridwan Kamil. ¡Vamos, desplázate más!

Sin embargo, antes de que se revelara la conexión con Aura Kasih, Lisa Mariana mencionó una vez a una mujer con las iniciales S que se sospechaba que era la amante de Ridwan Kamil.

Lea también: Ahora se destacan nuevamente una serie de rastros de interacciones entre Ridwan Kamil y Aura Kasih en el pasado.



En un podcast de YouTube con Dinar Candy, los dos hablaron sobre la cercanía de Ridwan Kamil con la mujer de las iniciales S.

«Sabía que no era él (RK) con S, ¿por qué Lisa apareció así?», dijo Dinar Candy, citado el martes 23 de diciembre de 2025.

Lea también: Expresión viral de Aura Kasih en la pintura, muchos internautas la asocian con Ridwan Kamil



Lisa Marina también lo confirmó. Admitió que sabía muy bien que Ridwan Kamil a menudo le confiaba a la mujer de las iniciales S sobre las dificultades de su vida.

«Cuando estaba embarazada, él dijo que le confiaba a S sus dolores de cabeza», explicó Lisa Mariana.

La conversación entre Dinar Candy y Lisa Mariana volvió a ser el centro de atención del público. Las sospechas sobre Aura Kasih son cada vez más fuertes porque el verdadero nombre de la cantante es Sanny Aura Syahrani. Incluso en su cuenta de Instagram escribió su nombre Sunny.

Sin embargo, surgió el nombre de otra mujer además de Aura Kasih que se predijo que sería la aventura de Ridwan Kamil. Así lo expresó implícitamente Lisa Mariana al responder comentarios de una cuenta de Instagram llamada @safamarwah97_.

«Genial anoche, Lisa y DC», comentó Safa.

«Uh, la S inicial», respondió Lisa.

Esto también ha dado lugar a nuevas especulaciones de que la mujer con las iniciales S en cuestión es Safa. Además, Dinar Candy dijo que Safa y Lisa tenían ex amantes que venían de Bandung.

«Lisa y Safa son la misma ex de Bandung, ¿verdad?» comentó Dinar Candy.

«Sí, lo hacemos», dijo Lisa Mariana.

Si bien su nombre se ha convertido en un tema de debate público, el propio Ridwan Kamil no ha proporcionado una respuesta oficial. Eligió centrarse en el proceso de divorcio que se encuentra actualmente en curso en el Tribunal Religioso de Bandung. Después de haber sido demandado por Atalia Praratya el 15 de diciembre de 2025, Ridwan Kamil todavía espera reconciliarse con su esposa.