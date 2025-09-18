No Aji Darmaji, la familia dijo que hay quienes tienen más derecho a recibir el legado de la Alpa

VIVA – La triste noticia de la muerte de los comediantes MPOK ALPA Dejando una nueva polémica entre las familias dejadas atrás. El hermano, Banong, expresó su decepción con Aji DarmajiEl esposo del fallecido, relacionado con la solicitud del tutor de un niño sometido a la corte. Banong sospechaba que había un motivo oculto detrás de los pasos de Aji, especialmente con respecto a la herencia de MPOK ALPA.

Según Banong, Sherly, el primer hijo de MPOK ALPA, tenía plenos derechos sobre el legado de su madre, a pesar de que no era un hijo biológico de Aji.

«MPOK realmente lamentó. Esto es realmente una vena tensa, haciendo emociones. Este es su hermano que busca (tesoro) para los niños. Si de hecho siente que un esposo es útil para su esposa e hijos, no hay forma de que esté cuidando la custodia de los niños mientras es su hijo biológico.

«Sis Sherly tiene que obtener sus derechos así, los herederos de MPOK Alpa», dijo.

Legalmente, el tutor de un niño es la autoridad de los padres para supervisar, cuidar y cuidar todo lo relacionado con los menores, incluida su riqueza.

De acuerdo con el artículo 47 de la ley número 1 de 1974 Jo. Artículo 98 Compilación de la ley islámica, los padres biológicos se convierten automáticamente en guardianes de sus hijos. Tienen derecho a representar a los niños en los asuntos judiciales y fuera de la corte.

Sin embargo, si un solo padre, como Aji Darmaji, después de superar MPOK, se lleva a cabo la sumisión de tutores a un tribunal general para fortalecer su estado legal en la administración de la administración de niños, como la educación y otras cosas que requieren legalidad.

Aunque Aji Darmaji era el padre biológico de algunos hijos de MPOK ALPA, la acción legal que tomó fue considerada extraña por Banong. Estaba decepcionado porque Aji nunca había discutido con él o la familia extendida de MPOK ALPA antes de presentar la solicitud.

Banong sospecha que los pasos de Aji están relacionados con su intención de dominar los activos MPOK ALPA que no son pequeños. Banong también destacó la razón por la que Aji, que afirmó ser una solicitud para este tutor para fines escolares de los niños. Para él, la razón no tenía sentido teniendo en cuenta que MPOK ALPA acababa de morir.

«Si quieres firmar, quieres pagar algo por un colegial, solo estés allí, no lo hagas. Nosotros, como familia de MPOK, Alpa creemos que es solo una sencilla.

Agregó que el movimiento rápido de Aji presentó a un guardián plantea muchas preguntas.

«Si él no va allí (dominar la riqueza), ¿a dónde vas? Si MPOK es muchos activos. Los internautas también pueden valorarse a sí mismos», continuó.