No acostumbrado, solía beber diarrea de leche

Bandung, Viva – El caso de presunto envenenamiento masivo en el programa de alimentación nutricional gratuita (Mbg) Atrás sobresaliendo. Esta vez, el incidente ocurrió en West Bandung Regency y sucedió a cientos de estudiantes en varios niveles escolares.

Leer también: Golkar El valor del programa MBG no necesita ser detenido, pero arregló su gestión



Basado en el registro de la Oficina de Salud de West Bandung, hasta el miércoles por la noche, 24 de septiembre de 2025, el número de estudiantes que experimentaron síntomas de envenenamiento llegaron a 911 personas. Este incidente se dividió en dos eventos, a saber, el lunes 22 de septiembre de 2025, con 411 víctimas, y el miércoles 23 de septiembre de 2025, que involucró a 500 estudiantes.

La mayoría de los últimos casos ocurrieron en el distrito de Cipongkor con 400 estudiantes afectados, más 100 estudiantes en Citalem Village. Los síntomas experimentados que van desde náuseas, mareos, falta de aliento, debilidad, hasta convulsiones.

Leer también: Se sospecha que cientos de estudiantes en Kebumen envenenan después de comer el menú de Soto MBG, el sabor del pollo es extraño





Víctimas del menú Soto Men Menú Envenenamiento en Puskesmas

Gobierno establece el estado de KLB

Leer también: BPOM: los casos de envenenamiento de MBG no se deben a los alimentos, sino cómo procesar



El creciente número de víctimas hizo que el gobierno de West Bandung Regency estableció este caso como un evento extraordinario (KLB). West Bandung Regent, Jeje Ritchie Ismail, dijo que el paso fue dado para que el manejo pudiera ser más rápido y completamente.

«Hemos cerrado la cocina en Cipongkor temporalmente para investigaciones. Licencias, estándares de procesamiento, para limpieza, volveremos a verificar», dijo Jeje.

No solo eso, West Java BPBD también alertó a más de cien ambulancias y estableció un puesto de emergencia en Cipongkor. De hecho, varios hospitales en Bandung Raya comienzan desde el Hospital Regional de Cibabat hasta el Hospital Al-Islam se prepararon como referencia para acomodar a las víctimas si continúan creciendo.

El Secretario Regional de Java Occidental, Herman Suryatman, enfatizó que todas las víctimas recibieron tratamiento rápido. Aseguró la preparación del personal médico, los centros de salud y los hospitales de referencia para tratar a los estudiantes que experimentan síntomas más graves.

«Debemos anticipar la peor posibilidad. Todas las instalaciones de salud en Bandung han sido alertadas para no carecer de camas», explicó Herman.

Respuesta Zulhas

Relacionado con este asunto, el ministro coordinador de la división de alimentos, Zulkifli Hasan (Zulhas), también habló. Según él, el supuesto caso Envenenamiento por MBG No siempre significa que haya un error en el procesamiento de alimentos.

«Podría deberse a las alergias o a la unidad de los niños consumir ciertos ingredientes. Por lo tanto, no es necesariamente incorrecto», dijo Zulhas al revisar la Unidad de cumplimiento de los Servicios de Nutrición (SPPG) en Surabaya, citado desde los videos de Instagram @feedgramindo Viernes 26 de septiembre de 2025.

Zulhas ejemplifica su experiencia personal. Cuando era niño, afirmó que no estaba acostumbrado a beber leche para que experimentara indigestión.

«Si me dieron leche, era diarrea, cuando era niño también había ayuda, porque mi digestión no podía, así que bebe agua de arroz», dijo el presidente de la sartén.

«Ahora hay leche, hay leche, si no es así, puede ser (causando una reacción), no significa la cocción incorrecta, sino porque no estamos acostumbrados», dijo.