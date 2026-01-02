No a la viralidad, sí a la autenticidad







Es muy difícil no ceder a la codicia de volverse viral. Te dan ganas de probarlo todo: bailar al ritmo de Tyla’s Chanel o intentar triunfar en algunos. Tendencia de la Generación Z – ser visto, agradar e importar.

Pero como creador, debo decir que es un esfuerzo agotador. ¿Cómo se puede pretender hacer un reel, o seguir una tendencia, o un gancho viral, cuando no se conecta con quiénes somos?

¿Por qué querríamos ser ovejas en las redes sociales, cuando podemos ser Jonathan Livingston Seagull? Cuando era niño, el libro de Richard Bach del mismo nombre era mi favorito. Cuenta la historia de la gaviota Jonathan, que no sólo quiere pasar su vida conformándose, sino que quiere elevarse alto y volar más fuerte, más rápido y más alto. Su rebaño no se relaciona y lo destierra, pero Jonatán está feliz porque está siguiendo su propósito en la vida.

Y creo que esa analogía también se puede seguir en las redes sociales. ¿Por qué no podemos todos traer nuestra personalidad única al mundo en línea e inspirar a otros a ser auténticos y únicos? Por ejemplo, uno de mis favoritos. creadores es alexreadstarot, cuyas lecturas diarias de tarot no tratan de decirte lo que quieres oír sino de ayudarte a hacer una introspección.

O la chef de Mumbai, Poojadhingra, que habla de lo bueno, lo malo y lo feo de su vida, de la forma más normal posible. Siempre me encuentro en su contenido.

O el fotógrafo hashimbadani, que siempre tiene una forma maravillosa, pero discreta, de mirar los lugares y las cosas, especialmente Bombay.

Además, nunca siento que estén siguiendo un modelo o intentando volverse virales. Simplemente comparten quiénes son, lo que ven, sienten y saben. Y eso me encanta, y como creador, quiero hacer lo mismo: crear contenido cuando realmente tenga algo que decir y hacerlo de la manera que me parezca más auténtica.

También creo que ser auténtico podría ser la única forma de ser coherente y no cansarse ante la perspectiva de crear contenido, o incluso consumirlo. Si estamos en línea, quiénes somos fuera de línea, entonces nunca tendremos que adaptarnos y fingir. Incluso si no somos creadores y simplemente pasamos las mañanas y las tardes en las redes sociales para relajarnos y ponernos al día con el mundo, ser auténticos con lo que compartimos (ya sea una foto de dal chawal para el almuerzo o una noche cómoda en casa) nos ayudará a conectarnos con personas de ideas afines. Y esa es la verdadera diversión de estar en línea.

Voy a terminar citando al famoso autor y orador de TED Brené Brown: “La autenticidad es la práctica diaria de dejar de lado quienes creemos que se supone que debemos ser y aceptar quienes somos”. ¿Imaginas a toda la gente viviendo en autenticidad? Oh, qué mundo tan maravilloso (en línea) sería ese.

Nos vemos la próxima semana.

Aastha Atray Banan, que despotrica y delira sobre todas las tendencias en las redes sociales, es autora, creadora, presentadora de podcasts y editora de su lectura favorita del fin de semana, el domingo al mediodía. Publica en @aasthaatray en Instagram. Envíe sus comentarios a mailbag@mid-day.com

Las opiniones expresadas en esta columna son individuales y no representan las del periódico.





Fuente