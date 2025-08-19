Nnamdi asomugha sobre cómo la NFL lo preparó para dirigir ‘el cuchillo’

De 2003 a 2013, Niños tratados Pasé el mes de agosto preparándose para la temporada de la NFL. Ahora, el jugador retirado de Pro Bowl ha pasado de la esquina de cierre a un director galardonado con el lanzamiento de su debut en el momento, el thriller psicológico «El cuchillo. «

Asomugha también protagoniza la película independiente, que abrió en los cines en todo el país el viernes. Él interpreta al patriarca de una joven familia de clase media cuyas vidas se ponen al revés cuando una mujer irrumpe en su hogar en medio de la noche. Cuando no puede recordar cómo el intruso termina gravemente herido (es aquí el cuchillo titular en que entra), inmediatamente caen bajo sospecha de la policía, dirigido por un detective (ganadora del Oscar Melissa Leo) que está decidida a oler la verdad, al menos, la verdad como ella lo ve.

Mark Duplass lanzó el proyecto a Asomugha, quien ha obtenido elogios de la crítica por su trabajo en películas como el drama basado en hechos «Crown Heights» y el romance de época «Sylvie’s Love», con la intención de hacer que interprete el papel principal. Asomugha estaba intrigada por la narrativa impulsada por el personaje y cómo subrayó por qué esta situación era exclusivamente tensa para una familia negra.

«Realmente entendió que algunas personas en la sociedad no pueden tomar todas las decisiones», dice Asomugha Variedad sobre lo que lo atrajo al guión inicial de Duplass. Una vez que firmó, el dúo colaboró en un nuevo borrador. «Estoy menos interesado en el hecho de que las personas mienten y más en las circunstancias que condujeron a la mentira. Entonces, comencé a explorar eso en el guión», explica Asomugha. «Pensé que podríamos ir aún más lejos, y podría ser aún más complejo. Quería asegurarme de que todos estos personajes tuvieran secretos».

Luego, con aproximadamente cuatro meses antes de que las cámaras necesitaran rodar, Duplass sugirió que Asomugha considerara dirigir el proyecto.

«La dirección no estaba en el menú», dice Asomugha, riéndose de lo tonta que parecía la perspectiva en ese momento. «No había ningún pedazo de mí que dijera: ‘Quiero ser director’ o pensé que era incluso factible. Parecía que no hay forma de que alguien pueda ser un director a menos que hayas ido a la escuela y aprendiera qué significa cada cámara y cuáles son todas las tomas».

Pero Duplass hizo un argumento lógico. «Él dijo: ‘Lo has escrito. Deberías dirigirlo'», recuerda Asomugha. «Lo que pasó por mi mente fue: ‘Sí, para escribirlo, tienes que verlo’. Entonces yo hizo Tenga una idea de cómo se veía y cuál era la toma, y todo se unió «.

Una vez que Asomugha llegó al set, descubrió que el aspecto más importante de la dirección, rodeándose de personas talentosas al servicio de una visión, no era marcadamente diferente de los equipos deportivos que había capitanado a lo largo de los años.

«He llamado a las jugadas», dice, comparando libremente la experiencia con jugar al mariscal de campo en el campo de fútbol. «[That knowledge] Solo se queda contigo. No sabes dónde tendrás que usar esas cosas nuevamente, pero sale en los momentos correctos «.

Siga leyendo como Asomugha comparte lo que aprendió al entrar en la silla del director, por qué espera que el público debate el final «The Knife’s» y lo que planea hacer a continuación.

«The Knife» ha ganado varios premios desde su debut en Tribeca el otoño pasado, incluido el mejor nuevo premio de director narrativo. ¿Cómo es eso?

Se siente genial. Cuando esto vino a mí, pensé: «Está bien, tal vez pueda hacer este cortometraje rápido, y nadie lo va a ver. Podemos poner eso y luego ver qué sucede». [Then,] Cuando comencé a caer en el proceso de dirección, se sintió como el límite de Sky. Para ganar ahora premios por dirigir desde Tribeca y el Festival de Cine de Denver y para que la película obtenga elogios, está más allá de lo que habría imaginado por primera vez.

¿Cómo te preparaste para dirigir? ¿Y cómo fue dirigirse?

Soy alguien a quien le encanta prepararse, el estudio y el aprendizaje, así que antes de comenzar a disparar, ese era mi lugar feliz. Pero cuando comenzamos, tomé esta decisión de disparar solo por la noche, porque todo tiene lugar en una noche. Entonces, comenzaríamos a las 4 pm y terminaríamos a las 4 am, lo que no es necesariamente típico para una sesión completa. Estás dentro de una casa, por lo que podrías disparar al mediodía si quieres, y solo anote las ventanas. Pero quería que los actores sintieran cómo se sentía realmente que sus personajes estuvieran en una situación como esta a las 2 am

Pero lo que no tuve en cuenta fue que Yo también soy uno de los actores. Y, a las 4 de la mañana, cuando todos los demás se van a casa porque todos estamos agotados y necesitamos dormir, voy a dormir mucho menos que todos los demás, porque tengo que prepararme para el día siguiente como director. Ese fue el gran desafío.

¿Cómo te ha ayudado tu formación de fútbol a pivotar con éxito al entretenimiento?

Siento que hay algo sobre el fútbol y los deportes en vivo en general, que genere un cierto nivel de determinación, fuerza y resistencia. Pero lo más importante es esta idea de conocer el momento. Con deportes, no puedes rebobinar; No puedes hacer una jugada de nuevo; No puedes ir hacia atrás. Estás en este momento. No importa si queda un segundo en el reloj; Tienes que dar un paso al frente, por así decirlo, y actuar.

Eso [lesson] me sirvió muy bien. Porque eso fue gran parte de mi vida, naturalmente soy alguien a quien le gusta conocer el momento. Está arraigado en este punto. Entonces, cuando me dices, con cuatro meses para disparar, «Necesitamos un director, y quiero que lo hagas», [I can reply,] «He estado en situaciones más locas que eso. Déjame apuñalarlo».

¿Cómo se veía «conocer el momento» durante esta sesión?

Tuve que hacer muchos turnos. Me di cuenta, al final, algo por lo que ahora voy a vivir: si terminas con la película que siempre quisiste hacer, entonces has hecho algo mal. Hay tantos caminos diferentes que la película te toma, y si no estás escuchando y ajustando, todo va a ser contraproducente. Hay un nivel de colaboración y con el flujo que necesitas como cineasta, y eso me queda muy bien, porque así es como vivo.

[For example]Inicialmente, el personaje de Melissa Leo fue escrito como un hombre. Fue una decisión de último segundo, pero escribiría y, por alguna razón, la cara de Melissa seguía apareciendo. Un día, tomé la decisión: vamos a cambiar este personaje a mujer, y me comunicaré con Melissa y veré si quiere hacerlo. Y la tenemos.

¿Cómo fue dirigirla?

Me encanta que ella sea colaboradora. Y en el nivel al que ha llegado en esta industria, habiendo ganado premios de la Academia, para que ella quiera colaborar con alguien que nunca lo ha hecho antes dice mucho sobre ella. Y estoy hablando de la colaboración como al venir a mí y preguntarme: «¿Está bien? ¿Hay otras formas en que pueda hacer eso?» O «¿Qué piensas de esto?» Yo dándole una nota y ella dice: «Haré lo que me digas que haga. Confío en ti». Eso es un gran problema para alguien de su estatura. Casting Melissa fue una de las mejores decisiones que tomé en esta película.

Esta trama toma algunos giros inesperados, y el final es bastante inquietante. ¿Ese era el plan?

La historia siempre estaba destinada a ser una pieza de conversación. Entonces, cuando dices que todavía estás inquieto, eso significa que está funcionando. Hay un lugar para historias que tienen un final concreto donde todos saben quién es bueno y quién es malo, o el chico consigue a la niña, y te vas con la satisfacción de eso. Pero también hay un lugar para estas historias en las que no sabes exactamente qué sucedió, y te queda descubrir dentro de ti mismo cómo te sientes y hacia dónde podría ir la historia desde aquí.

«Anatomía de una caída» fue una gran influencia para mí. Recuerdo haberlo visto durante la postproducción y estar enamorado de la lenta quemadura de la misma y la constante interrogación: «¿Eso realmente sucedió? ¿De quién fue la culpa?» De esto se supone que se supone que se trata la película. Así es como una película tiene piernas, si todavía estás hablando de eso años después y tratando de entender ciertas cosas. Eso tuvo una gran influencia en cómo hice la película y cómo terminó, solo dejándole sentarte un poco con tus pensamientos.

¿Qué opinas? ¿Ella lo empujó?

[Laughs.] He escuchado argumentos en los que era como, ‘Era claramente ella’. No sé. Pero esa es la belleza, ¿verdad?

Después de multitarea para este proyecto, ¿cómo fue filmar «Savant», la próxima serie Limited Apple TV+, donde estás enfocado en actuar?

Estoy loco. Haré algo en el que estoy produciendo, actuando o dirigiendo y, mientras estamos en esa sesión, diré: «Hombre, necesito ir a hacer algo donde solo estoy actuando». Y luego iré a hacer la cosa en la que solo estoy actuando, y diré: «Hombre, necesito ir a hacer algo donde estoy produciendo, para que pueda ser más práctico».

Pero «sabio» fue genial. Era como un soplo de aire fresco, porque pude separarme de usar tantos sombreros y concentrarme en el oficio de actuar, por lo que me metí en el negocio en primer lugar. Solo concéntrate en mi personaje y Jessica [Chastain’s] personaje y buceo en.

«Savant» es otro thriller. ¿Qué puedes burlarte de la trama?

Es un grupo de personas que intentan atrapar a los malos, que están en la superficie, pero hay otro elemento de su familia que está tratando de mantenerse intacto en medio de todo el caos a su alrededor. Hay diferentes niveles para el espectáculo: un nivel de romance, el aspecto de thriller y luego esa capa familiar. Y hay grandes actuaciones. Jessica es increíble como siempre.

Una pregunta más sobre «The Knife»: ¿Estaba nervioso de decir «acción» por primera vez? ¿O dejaste que el primer anuncio lo manejara?

¡Estaba emocionado! Yo estaba como, «¿Puedo decir ‘acción’? ¡Me encantaría!» Hice que el anuncio lo dijera la mayor parte del tiempo, y luego el resto del tiempo en el que saltaba. Pero hablaría con los actores y me aseguraba de que su vida no comenzara en «acción». Quería que se movieran en el espacio 15-20 segundos antes, y luego diríamos «acción».

¿Quieres dirigir de nuevo?

El 1,000% quiero, y voy a hacerlo. Estoy trabajando en cosas ahora mismo. Me enamoré de él. No sabía que lo haría, pero me enamoré absolutamente de eso, y simplemente me disparó como algo en lo que realmente quiero concentrarme.