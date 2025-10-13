NMAX Batik y XMAX Airbrush de Daijiro Kato ganan en CustoMAXI 2025 BSD

BSD, EN VIVO – Después de celebrarse con éxito en Semarang, Makassar y Bandung, el evento CustoMAXI 2025 finalmente saluda a los amantes modificación Scooter Yamaha MAXI en la zona de Jabodetabek. El fin de semana pasado, en Q-Big BSD, Tangerang, docenas de modificadores de varias regiones mostraron sus mejores trabajos que combinan creatividad, alto nivel de detalle y tecnología moderna en el mundo de las motocicletas personalizadas.

Este evento, iniciado por Yamaha Indonesia, siempre es esperado con impaciencia por los usuarios. XMAX, NMAXAEROX, a LEXI a través de generaciones. Este año, la competencia es feroz y se disputan dos categorías principales: Super MAXI para la clase profesional y Street MAXI para los fanáticos de las modificaciones ligeras a medianas.

Según Bili Wijaya, jefe del área de Yamaha DDS 1 Tangerang, este evento no es solo un concurso, sino también un foro importante para la comunidad de modificadores.

«CustoMAXI es siempre un momento esperado por los consumidores de Yamaha MAXI en el área de Jabodetabek. Además de ser una competencia para la creatividad, también es una oportunidad para la amistad entre modificadores, consumidores y talleres de modificación», dijo, citado VIVA Automotriz Del comunicado oficial del lunes 13 de octubre de 2025.

En comparación con la serie anterior, CustoMAXI 2025 Jabodetabek muestra trabajos de modificación con un nivel de calidad mucho más maduro. La armonización entre el concepto y la realización de los cambios en la motocicleta parece sólida, con el uso de los últimos componentes del mercado de accesorios y toques artísticos precisos.

Algunas de las obras que más llamaron la atención vinieron de la clase Super MAXI, incluido el aerógrafo XMAX de Dzulkipli Yanto, Daijiro Kato. Este scooter está equipado con un sistema motorizado en el asiento, luces facturadas que pueden cambiar de color y motivo y audio activo debajo del asiento que puede reproducir música durante todo el día. Esta motocicleta obtuvo con éxito el primer lugar gracias a la combinación de detalles únicos y tecnología funcional.

No menos llamativo es el AEROX Gen-2 con los colores de MotoGP de Achmad Untung, así como el aerógrafo NMAX de batik completo con suspensión neumática de Yoga Rizki. Estas dos modificaciones también lucen impresionantes con temas locales y de carreras que se combinan elegantemente.