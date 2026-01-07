Nivin Pauly firma un acuerdo para varias películas con los estudios Panorama de la India

la india Estudios panorámicos ha firmado una asociación histórica con la estrella del cine malayalam nivin pauly producir una serie de largometrajes en malayalam con un presupuesto acumulado de 100 millones de rupias (11,1 millones de dólares), lo que marca uno de los acuerdos más importantes en la historia del cine malayalam.

La colaboración de varias películas verá Kumar Mangat Pathak y Abhishek Pathak producirá para Panorama Studios junto a Pauly, quien actuará como actor y productor. La lista abarcará múltiples géneros dirigidos a audiencias indias e internacionales.

Panorama Studios ha construido una trayectoria produciendo películas en hindi de éxito comercial, incluidas las franquicias “Drishyam”, “Pyaar Ka Punchnama” y “Raid”, y “Shaitaan”. La empresa se lanzó con “Omkara” de Vishal Bhardwaj y ha acumulado más de 50 premios de la industria. Actualmente, el estudio tiene “Drishyam 3” en desarrollo.

Pauly se encuentra entre las estrellas más rentables del cine malayalam, conocido por seleccionar proyectos comercialmente viables de todos los géneros. El actor saltó al estrellato con el drama romántico «Thattathin Marayathu» en 2012, seguido de actuaciones destacadas en «Bangalore Days» y «1983» en 2014. Su drama romántico sobre la mayoría de edad de 2015, «Premam», se convirtió en una de las películas malayalam más taquilleras de todos los tiempos. Otros créditos notables incluyen el drama policial “Action Hero Biju”, que también produjo bajo su marca Pauly Jr. Pictures, la película épica “Kayamkulam Kochunni” y la sátira política “Sakhavu”.

Actualmente, el actor se encuentra en lo más alto del éxito de la comedia sobrenatural “Sarvam Maya”, que se estrenó el 25 de diciembre y ha recaudado más de 100 millones de rupias en todo el mundo, siendo su primera película en cruzar ese hito. Los críticos han elogiado la película como un regreso comercial luego de una serie de estrenos de bajo rendimiento.

Pauly ha ganado dos premios Kerala State Film Awards, tres Filmfare Awards South, dos premios de la Kerala Film Critics Association y seis premios SIIMA.

La asociación representa la expansión de Panorama Studios hacia la producción en idioma malayalam, posicionando a la compañía para capitalizar el creciente mercado del cine del sur de la India, tanto a nivel nacional como internacional.

“El cine malayalam siempre ha establecido puntos de referencia para las películas narrativas y basadas en actuaciones”, dijo Kumar Mangat Pathak, presidente de Panorama Studios. «Asociarnos con Nivin Pauly, que representa credibilidad, talento y conexión masiva, es una progresión natural para Panorama Studios. Esta colaboración es nuestra forma de invertir en cine significativo a escala y construir asociaciones creativas a largo plazo en el Sur».

Pauly añadió: «Esta colaboración con Panorama Studios es extremadamente emocionante para mí, tanto como actor como productor. Su visión, escala y compromiso con el cine de calidad se alinean perfectamente con el tipo de historias de las que quiero ser parte. Juntos, nuestro objetivo es crear películas arraigadas, entretenidas e impactantes».

La asociación llega mientras el cine malayalam continúa expandiendo su presencia más allá de Kerala, con películas recientes que han tenido éxito en versiones dobladas al hindi y estrenos en cines en toda la India. La asociación tiene como objetivo aprovechar la red de distribución y la experiencia en producción de Panorama con el poder estelar y las habilidades de selección de guiones de Pauly.

No se revelaron detalles sobre proyectos individuales dentro de la lista, incluidos directores, escritores y calendarios de lanzamiento.