Nivel global LFP Proveedores Inversión Rp 1.5 billones en la industria de Batang Kek

Yakarta, Viva – Industropolis STEM y PT del área económica especial (pastel) Energía de LBM New Indonesia Batang, firmó el Acuerdo de utilización de tierras industriales (PPTI) con valor inversión La primera fase alcanzó RP 1.5 billones.

Se sabe que PT LBM Energi Indonesia Batang es una empresa afiliada global, que se conoce como el proveedor número uno de fosfato de hierro de litio (LFP) en el mundo.

Director del Presidente Take Industrolis STEMNgurah Wirawan dijo que, con la primera fase de inversión por valor de Rp 1.5 billones, la instalación se ubicaría más tarde en un área de 31.72 hectáreas (HA) y dividida en tres fases de desarrollo.

«Se proyecta que el proyecto absorbe hasta 1,000 trabajadores locales, con un plan operativo en junio de 2026», dijo Wirawan en su declaración, el jueves 11 de septiembre de 2025.



[dok. Humas Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)] Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

Según él, la presencia de LBM en el Batang Industropolis Kek aportará más valor que solo la inversión. Esta instalación estará completamente orientada hacia las exportaciones, con una capacidad objetivo de 150,000 toneladas de LFP y 150,000 toneladas de PF por año.

Además, el SEK de la Industropolis de Batang también será la ubicación del mayor Centro de Investigación y Desarrollo de LFP (I + D) en Indonesia, y lo convertirá en un epicentro del nacimiento de una innovación de batería verde que apoyará el ecosistema de vehículos eléctricos, barcos eléctricos, motores eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía futuros.

«La presencia de LBM en el Batang Industropolis Kek es una prueba clara de que esta región es confiable por los jugadores mundiales de clase mundial, para ser una parte importante de la nueva cadena de suministro de energía del mundo. Al mismo tiempo, abrir grandes oportunidades para el crecimiento económico local y nacional», dijo.

Del mismo modo, el Director Ejecutivo (CEO) de PT LBM Energi Baru Indonesia Batang, Washington Feng reveló, la razón por la que eligió la ZEZ de la Industropolis de Batang fue porque esta área tenía una posición estratégica, una infraestructura elegante y el apoyo de los fuertes ecosistemas de inversiones.

«Desde Batang, presentaremos un centro de producción, así como nuevas innovaciones energéticas que pueden responder a las necesidades del mercado global», dijo.

Con este paso monumental, el Batang Industropolis Kek confirma cada vez más su posición como un centro de la industria verde de clase mundial, así como una fuerza impulsora Ecosistema de EV Además de un contenedor para una reunión de inversión internacional, la última tecnología y el talento superior de Indonesia hacia el futuro de la nueva energía.