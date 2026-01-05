Nivel de servicio a la comunidad destaca la Comisión Nacional de Policía para la Reforma Policial

Jacarta – Comisión Nacional de Policía (Comisionado de la Policía Nacional) recomienda reforzar la supervisión de la policía competente reforma en la institución de la Policía Estatal de la República de Indonesia o policia nacional.

Gufron Mabruri, miembro de Kompolnas, dijo en una conferencia de prensa en el área del sur de Yakarta el lunes que la recomendación sobre la reforma de la Policía se basa en la perspectiva de Kompolnas recopilada a partir de varias discusiones con una serie de elementos.

«Creo que casi todas las discusiones con una serie de elementos, tanto académicos como de la sociedad civil y estudiantes, en su mayoría brindaron aportes sobre la importancia de fortalecer la supervisión, tanto interna como externa», dijo.

Explicó que la supervisión es una de las cosas que hasta el momento se ha considerado no óptima porque aún se presentan diversos problemas dentro de la institución policial, que van desde mal servicio hasta abuso de autoridad.

Por lo tanto, uno de los puntos recomendados por Kompolnas es el fortalecimiento de la supervisión desde el lado interno y externo.

La segunda recomendación es fortalecer las instituciones, incluido el Comisionado Nacional de la Policía, para que la supervisión sea más óptima.

«No sólo en el contexto del seguimiento de casos, sino también en el contexto de la formulación de orientaciones y recomendaciones políticas», añadió.

Otra recomendación es mejorar los servicios, especialmente en las unidades que tienen contacto directo con la comunidad.

Gufron dijo que estas recomendaciones han sido presentadas a la Comisión Nacional de Aceleración de la Reforma de la Policía y especialmente a la Jefatura de la Policía Nacional internamente para que puedan ser seguidas de inmediato.

«Sobre todo sectores que necesitan ser mejorados sin tener que esperar a que termine de trabajar la comisión formada por el gobierno porque si hablamos de mejorar los servicios públicos, en realidad esto es algo que es importante hacer cambios de inmediato», dijo.