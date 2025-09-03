Nivel de nivel de transformación digital de Indonesia

Yakarta, Viva – Infraestructura digital Indonesia en medio de experimentar un rápido crecimiento. Esto se alentó al aumentar la adopción de la nube, el aumento del consumo de datos y la digitalización en el sector empresarial.

Mercado centro de datos (centro de datosTambién se estima que National) alcanza ingresos de US $ 3.54 mil millones (RP58.2 billones) en 2025, con una contribución de la infraestructura de red de US $ 2.36 mil millones (RP38.8 billones).

También se proyecta que los ingresos de los servicios de colocación alcanzarán los US $ 675 millones (11.1 billones de billones) en el mismo año, con un crecimiento anual (CAGR) de 22.84 por ciento a 2030.

EdgenextProveedor de servicios en la nube de Edge Cloud basado en Singapur, estratégico en colaboración con Borde DC (PT Ekagrata Data Gemilang), operador del Centro de datos y subsidiarias de Indonet (PT Indoininnet TBK).

Esta colaboración marca la expansión de Edgenext al mercado indonesio, con el lanzamiento de su servicio de nube Edge en Edge2, las instalaciones neutrales por transportista de Edge en el corazón de Yakarta.

La ubicación de la estrategia Edge2 está cerca de varios intercambios de Internet y los operadores principales prometen una conectividad óptima, lo que lo hace ideal como un lugar para lanzar los servicios de Edge Edgext de Edge en la región.

La disponibilidad de EdGenext en la instalación de Edge2 permite a esta compañía presentar los servicios completos de soluciones de la nube de Edge, que incluyen CDN, transmisión más suave, seguridad de seguridad e informática, a empresas y proveedores de servicios en el país con la economía digital más grande del sudeste de Asia.

La colaboración respalda la estrategia de expansión de EdGenext en la región de Asia Pacífico, al tiempo que fortalece la posición de Edge DC como el centro de las plataformas de contenido en la nube y global.

Esta asociación combina la infraestructura Global Edge Edge de Edgext que se extiende más de 1,700 nodos en más de 300 ciudades del mundo, con el entorno de Centro de datos DC Edge que tiene un alto rendimiento con baja latencia.

Edge DC proporciona servicios de colocación y acceso al Exchange de Internet de Edge Peering (EPIX), que permite que EdGenext esté conectado a varias redes y proveedores de servicios.

Además, Indonesia, la empresa matriz de Edge DC también admite la conectividad de fibra óptica, para garantizar un acceso rápido y estable en toda la región.

«Esta colaboración fortalece nuestro ecosistema al integrar el servicio Edgext Edge Edge, que está respaldado por los servicios de Exchange de Internet (EPIX) de colocación y Edge», dijo el jefe ejecutivo de Edge DC, Stephanus Oscar en Yakarta, el miércoles 3 de septiembre de 2025. Mientras tanto, el jefe del ejecutivo Edgenext Terence Wang dijo que esta asociación se convirtió en un hito importante en la estrategia regional de la compañía, porque permite ofrecer servicios escalables, seguros y de alta velocidad para ISP y empresas locales.

«Con la capacidad de interconexión de Edge DC y Backbone Fiber Optical Indonesian, estamos listos para apoyar transformación digital Indonesia y presenta una experiencia de nube de borde suave «, explicó Wang.