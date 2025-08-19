Nivel de Ganga en Haridwar cruza el nivel de advertencia, personal de rescate en alerta







El nivel de agua del Ganga En Haridwar ha cruzado el nivel de advertencia debido a la lluvia incesante en la ciudad, dijeron las autoridades. El nivel del agua, ya a 10 cm por encima del nivel de advertencia el lunes, estaba aumentando, lo que provocó la administración de que las personas cerca de las llanuras de inundación permanezcan alerta.

Si el nivel del agua aumenta aún más, las aldeas en las orillas del Ganga podrían inundarse, las casas y los campos de las granjas en áreas bajas podrían ser anegadas. Los equipos de alivio y rescate se han puesto en alerta. El departamento de riego SDO Bharat Bhushan Sharma dijo que la administración de todos los distritos aguas abajo ha sido contactada y que están constantemente informados sobre el nivel del agua en el Ganges.

Las fuertes lluvias en Haridwar han interrumpido la vida normal. Ríos y las corrientes se desbordan en muchos lugares y algunas áreas urbanas han informado de anegamiento con niveles de agua de 2-3 pies de altura. Recientemente, un crematorio en la aldea de Alavalpur fue arrastrado en la fuerte corriente del río Solani inundado.

