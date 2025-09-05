Nivel de agua en Yamuna en el antiguo puente ferroviario de Delhi se encuentra a 207.33 metros







El nivel de agua en el Río Yamuna En el antiguo puente ferroviario de Delhi se encontraba a 207.33 metros a las 7 am del viernes, un día después de llegar a la temporada más alto a 207.48 metros, informó la agencia de noticias PTI.

Según los datos oficiales, el nivel se situó en 207.35 metros a las 6 a.m.

Según los funcionarios, es probable que el agua retroceda más durante el día. El río ha desatado la furia en áreas bajas en los últimos días, sumergiendo casas, desplazando a las personas y afectando a las empresas, informó PTI.

Old Railway Bridge es la estación de inundación para la estación de inundación para Delhi.

El autoridades de distrito han advertido a las personas que no se aventuren en el río hinchado con fines de natación, paseos en bote o recreativos.

En su aviso el jueves, la Oficina del Magistrado de Distrito (East) dijo que el Yamuna en Delhi está fluyendo por encima del nivel de peligro de 205.33 metros en el Old Ferrolway Bridge, informó PTI.

Se ha pedido a los residentes en áreas bajas que se trasladen a lugares más seguros y campamentos de socorro establecidos por la administración, señaló.

«En interés público, se aconseja mantenerse alejado de las orillas del río. Delhi y NCR y para evitar aventurarse en el agua para nadar, navegar en bote o cualquier actividad recreativa en el río Hinchado «, dijo el aviso, informó PTI.

En caso de emergencia o necesidad de operaciones de rescate, se les ha pedido a las personas que se comuniquen con el Centro de Operaciones de Emergencia de Desastres sobre el número de ayuda a la línea de ayuda 1077.

El magistrado de distrito Apeló a las personas para que permanezcan vigilantes y prioricen la seguridad.

Una amenaza de enfermedades transmitidas por vectores se cierne sobre las personas protegidas en campos de ayuda, ya que el agua del río Yamuna inundó el área elegante de líneas civiles el jueves.

En Mayur Vihar Fase I y Yamuna Bazar, el agua de inundación entró en las carpas de alivio, lo que agravó la miseria de los evacuados ya desplazados de casas sumergidas.

En el noreste de Delhi, algunas personas, mascotas y una vaca fueron encontradas varadas en Third Pusta, Usmanpur.

Mientras que el NDRF declinó llevar a cabo el rescate, el personal de la DDMA y Club de botes Los evacuó con seguridad a todos. Las vacas se estaban trasladando a lugares más seguros desde un gaushala cerca del puente de hierro, informó PTI.

La situación permaneció estable y bajo control en los distritos del norte, sudeste y de Shahdara, dijeron, informaron PTI.

(Con entradas de PTI)





