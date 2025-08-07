Nitish Kumar facilita las transferencias de maestros, permite 3 preferencias del distrito







Bihar Primer ministro Nitish Kumar abordó el jueves las preocupaciones de los maestros afectados por las recientes transferencias entre distritos. Aseguró que a dichos maestros se les permitiría seleccionar tres distritos preferidos para sus nuevas publicaciones, informó PTI.

Agregó que el departamento de educación ha recibido instrucciones de acomodar estas preferencias siempre que sea posible, ayudando a los maestros a asegurar puestos en sus lugares deseados o cercanos. Instó a los maestros a no preocuparse y continuar enfocándose en proporcionar educación de calidad.

«Se están recibiendo sugerencias de varias fuentes sobre las recientes transferencias de maestros realizadas por el departamento de educación. En el proceso de revisión de esto, he dado instrucciones claras al departamento de educación que para los maestros que enfrentan problemas relacionados con transferencias interdictas, se obtendrán opciones para tres distritos de ellos, después de lo cual sus publicaciones se realizarán solo en esos distritos», informó PTI.

«La tarea de las publicaciones dentro de los distritos será llevada a cabo por un comité de funcionarios del distrito para que, en la medida de lo posible, los maestros se publiquen en sus bloques deseados o áreas cercanas. Los maestros son muy importantes para el futuro de los niños y, por lo tanto, solicito con humildad que trabajen diligentemente para la educación de los niños en Bihar sin estar ansiosos sobre este asunto», informó el post PTI.

A principios de esta semana, el lunes, el primer ministro dirigió el Departamento de educación priorizar a los candidatos domiciles en las próximas unidades de reclutamiento de maestros. Esta directiva se implementará a partir del examen de reclutamiento de maestros (TRE-4) en 2025.

Según lo informado por PTI, bajo esta nueva política, los residentes de Bihar tendrán prioridad en el reclutamiento de maestros, asegurando más oportunidades para los candidatos locales. La medida tiene como objetivo alentar la participación local y fortalecer el sistema educativo del estado.

«Desde la formación del gobierno En noviembre de 2005, hemos estado trabajando continuamente para mejorar el sistema educativo. Se ha designado un gran número de maestros para fortalecer el sistema educativo. El departamento de educación se ha ordenado que haga enmiendas necesarias a las reglas relevantes para dar prioridad a los residentes (domicilio) de Bihar en el reclutamiento de maestros. Esto se implementará desde TRE-4 en adelante «.

El TRE-4 se llevará a cabo en 2025, seguido de TRE-5 en 2026. La prueba de elegibilidad del maestro estatal (STET) se programará antes de TRE-5 para garantizar que los candidatos calificados estén disponibles, informó PTI.

«Tre-4 se llevará a cabo en el año 2025, y Tre-5 se realizará en el año 2026. También se han dado instrucciones para realizar STET ante la organización de Tre-5», dijo el CM.

Se espera que esta política beneficie significativamente a los aspirantes a maestros de Bihar al tiempo que mejora la infraestructura educativa del estado a través de un reclutamiento más localizado y la colocación sistemática de los maestros.

(Entradas de PTI)





