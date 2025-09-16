Nitin Gadkari: India se convertirá en el mejor país de fabricación de automóviles







El Ministro de la Unión para el Transporte y las Carreteras, mientras elogió la historia de crecimiento de la India, destacó que India ahora ha superado a Japón para convertirse en el tercer mercado de automóviles más grande a nivel mundial. Además, destacó que el gobierno está apuntando a la posición número 1 en los próximos cinco años, según lo informado por la agencia de noticias IANS.

Revelando un ambicioso hoja de ruta Para posicionar a India como el centro principal del mundo para la fabricación de automóviles, la movilidad verde y la innovación de infraestructura en la ‘Cumbre Internacional de Valor 2025’, el ministro dijo que todas las principales marcas de automóviles globales ahora están presentes en la India.

El ministro de la Unión, Nitin Gadkari, afirmó además que «su enfoque ha cambiado de simplemente reunir a exportación de vehículos de la India a la India al mundo», según lo citado por la agencia de noticias IANS.

Gadkari también enfatizó que el mercado del sector de dos ruedas de la India solo exporta más del 50 por ciento de su producción, mostrando la creciente huella global del país.

Nitin Gadkari destacó además que el liderazgo de la India en vehículos eléctricos, combustible de hidrógeno y combustibles alternativos ha sido prominente en los últimos años.

Dirigiéndose a los camiones de hidrógeno y al proyecto piloto, el ministro de la Unión, Nitin Gadkari, dijo: «Ya hemos lanzado camiones de hidrógeno, y los proyectos piloto están en marcha en diez rutas. Nuestro objetivo es liderar el mundo en movilidad verde», según lo citado por la agencia de noticias IANS.

Con el apoyo de los sectores privados y públicos, el gobierno ha proporcionado Rs 600 millones de rupias en subvenciones para acelerar la infraestructura de hidrógeno. También señaló avances en nuevas opciones de combustible como isobutanol y bio-bitúmeno, que actualmente están en ensayos activos.

Mientras pone luz en la infraestructura vial de la India, Nitin Gadkari Dirección de que el país también ha visto un progreso transformador en las carreteras y puentes en los últimos años.

Además, agregó: «India ahora tiene la segunda red de carreteras más grande del mundo. Hemos reducido drásticamente los tiempos de viaje: Panipat al aeropuerto de Delhi ahora lleva solo 35 minutos en lugar de tres horas», según lo citado por la agencia de noticias IANS.

Además de eso, Gadkari dijo además: «Proyectos clave como el Chennai-Bengalurú La autopista y la carretera de anillo de Rs 23,000 millones de rupias están preparadas para redefinir la conectividad y aliviar la congestión urbana «. él

Nitin Gadkari también señaló las pruebas exitosas de bio-bitúmeno hechos de paja de arroz, que ha mostrado un mejor rendimiento que el betún a base de petróleo y ayuda a reducir la quema de rastrojos.

