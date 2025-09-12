Nitin Gadkari: AI transformará la agricultura, mejorará la vida de los agricultores







El ministro de la Unión, Nitin Gadkari, dijo el viernes que cree que inteligencia artificial (AI) marcará el comienzo de una revolución en el sector agrícola y ayudará a mejorar las condiciones de los agricultores.

Visite Krishna Vigyan Kendra en Baramati y vea los métodos innovadores que se adoptan allí. AI definitivamente ayudará a los agricultores. Creo que AI revolucionará el sector agrícola, dijo Gadkari a los periodistas aquí.

Hablando sobre la producción de etanol, el ministro dijo que 350-400 fábricas producen etanol en el país y agricultores se han beneficiado sustancialmente de él.

Con etanol Producido a partir de maíz, los agricultores obtuvieron Rs 45,000 millones de rupias. Anteriormente, la tasa de maíz era de Rs 1.200 por quintal, que ahora ha aumentado a Rs 2.800 por quintal. El área agrícola bajo maíz se ha triplicado. Aquellos que deseen oponerse a él, no me molestaré. Mi camino está limpio, dijo.

Hablando en un evento en Nueva Delhi El jueves, el Ministro de Transporte de la Unión había dicho que la ira en las redes sociales sobre la combinación de un 20 por ciento de etanol en combustible de gasolina era una campaña pagada para atacarlo políticamente.

En soja, Charlatán Dicho a los agricultores les resulta difícil cultivar el cultivo. El ataque está ahí, las tasas no son buenas y la producción también es menor. Se necesita mucho estudio sobre esto. Hay algunos obstáculos técnicos, pero se discutirán, agregó.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente